叶刘淑仪：美国国会不应干预香港内部事务

美国国会酝酿通过《香港人权与民主法案》，香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪今天被问到，有年轻人到美国促请尽快通过有关法案，对香港的情况有无帮助。她表示，这些人并非民选出来，亦不代表其他香港人，他们的发言部分有误导，令一些美国国会议员以为香港的人权自由受到损害。

据香港电台网站报道，叶刘淑仪又说，美国有关法案一定要修改，因为特区政府已撤回修例，而且法案有很多内容，包括要求2020年普选以及对基本法23条立法设下条件，都属特区内部事务、是特区高度自治的一部分，美国国会不应干预，亦无法执行。