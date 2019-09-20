终止审核的科创板申报企业总数达11家

上海证券交易所官网显示，有两家科创板申报企业的审核状态在9月19日晚间变更为“终止”。至此，终止审核的科创板申报企业总数突破两位数，增加到了11家。

据澎湃新闻报道，最新终止审核的两家公司分别是光通天下网络科技股份有限公司（光通天下）和北京连山科技股份有限公司（连山科技）。据悉，两家公司终止审核的原因都是主动撤回申请。

值得一提的是，两家公司在过去三年的业绩都实现较高增幅的扩张，2018年净利润都在5000万元以上。

从7月8日首家科创板申报企业终止审核以来，已有11家企业终止审核，其中，仅有1家是因为上交所审核不通过而终止，其余10家的终止理由全部是“因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐”。

这11家企业中，有6家的注册地位于北京，占比超过五成，其余5家分别来自上海、四川、广东、江苏和浙江五地。

从科创板整体申报情况来看，共有155家企业的上市申请获得上交所受理，其中有34家已经注册生效；15家通过上交所上市委审核，正在提交证监会进行注册程序；61家正在进行审核问询；3家刚刚获得受理尚未进入问询阶段；30家仍然处于中止审核状态；10家撤回材料的已经终止审核；此外，有1家在证监会注册被否，1家在上交所上会被否。