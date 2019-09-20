港官员：香港是美国企业在亚洲的最佳伙伴

正在访美的香港商务及经济发展局局长邱腾华周五表示，香港是美国企业在亚洲的最佳伙伴，香港会继续以各种方式深化与美国人民及企业的往来。

据路透社报道，邱腾华此行为推广香港独特地位和优势。据港政府新闻处引述他出席贸易发展局于洛杉矶的晚宴活动时称，港美两地的贸易联系深厚，互惠互利，并不断扩大；美国企业可利用香港拓展业务、建立网络和人脉，以至探索与不同社群的合作。

“香港不单具备成熟的金融服务业及基础设施，亦享有由《基本法》所赋予的单独的关税地区地位，拥有贸易自主。”他说，“在‘一国两制’的框架下，香港的法治制度、公民自由、财产权利及知识产权皆受到保障。”

邱腾华6月正值中美贸易情势升温时曾到纽约和华盛顿与美国官员商界会面以加强两地经贸联系，此次到访美国西岸城市，适逢美国国会多名议员正在推动订立《香港人权与民主法案》，一旦通过，被认定为压制香港公民基本自由人权的中国内地及香港官员将被制裁，包括冻结他们在美国的资产及禁止入境美国等等。

邱腾华并称，美国于2018年是香港第二大的贸易伙伴及出口市场，双边货物贸易总额达750亿美元。以贸易差额来说，香港是美国在全球的最佳伙伴，过去10年，美国每年均从香港赚取最高的贸易顺差，有关金额于2018年高达338亿美元，而在2009-2018年期间，相关货物贸易顺差的累计总额更达2,970亿美元。

他指出，两地的双边关系不限于经贸方面，亦涉及两地人民的联系、教育交流、体育和文化活动、创科发展及政府与政府间的合作。

香港特区政府行政长官林郑月娥此前表示，对于美国国会透过当地的《香港人权与民主法案》草案介入香港特区内部事务深表遗憾，并认为是“极不恰当”的做法，亦希望不再有本地人士主动要求美国通过有关法案。