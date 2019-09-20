国庆加强VPN管控？中国工信部：合法使用受法律保护

针对VPN使用问题，中国工信部新闻发言人闻库今日（20日）在国新办发布会上表示，外贸企业、跨国公司因自己办公的需要，用专线的方式开展跨境联网时，可经批准租用，合法使用受到法律保护。

会上有记者提问，最近有些中国国内网民反映使用VPN浏览境外网站出现困难，是否在国庆临近这段时间加强管控相关VPN工具？未来有没有进一步收紧网络管制的打算？

据《新京报》报道，闻库回应说，VPN就是俗称的虚拟专用网络，是一种通用的网络通信技术。为了维护公平有序的市场秩序，促进行业的健康发展，工信部专门制定了跨境开展经营电信业务活动的规定，主要依据《中华人民共和国电信条例》和《国际通信出入口局管理办法》，规范的对象是未经电信主管部门批准，无国际通信业务经营资质的企业或个人租用专线或VPN违规开展业务。

他指出，相关规定不会对国内外企业和广大用户开展跨境的互联网访问造成影响，也不会影响他们合规开展各类业务。外贸企业、跨国公司因自己办公的需要，用专线的方式开展跨境联网时，可以向经电信主管部门批准、有国际通信业务经营资质的电信业务经营者租用，在中国境内开展生产生活以及其他各类活动的，都应该遵守中国的法律法规，任何合法的经营、合法的使用均受到法律保护。

闻库强调，各个国家的管理方式不同，在中国境内开展生产生活以及其他各类活动的，都应该遵守中国的法律法规。“我们非常关注老百姓的需求，在网上不适合被看到的，比如一些暴力、贩毒、贩枪、色情的，这些按照规定在中国都是不允许的，这个原则是我们一直所坚守的。”