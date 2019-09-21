中国原全国人大常委曾宪梓病逝 林郑月娥表示哀悼

中国原全国人大常委、香港金利来集团创办人曾宪梓9月20日下午4时28分在梅州病逝。香港特首林郑月娥对此表示深切哀悼。

据《明报》报道，中国前全国政协常委永棋证实了曾宪梓病逝的消息。陈永棋称，曾宪梓是资深的人大常委，为人敢言直说。

林郑月娥20日对曾宪梓的逝世表示深切哀悼。

林郑月娥说：“曾宪梓博士是成功企业家，并致力贡献国家，全力支持内地改革开放，早年已组织海内外华人到内地设厂。他出任第八至十届全国人大常委，为国家建言献策，亦积极投入公益事业，大力捐助国家的教育、航天、体育、科技、医疗等发展。去年国家庆祝改革开放40周年，他是100名获授予改革先锋称号的杰出人士中的四名香港人之一。”

香港前立法会议员杨耀忠与曾宪梓同为前港区人大代表。他说，曾宪梓最近一段时间身体不太好，但他的生命意志非常强。他赞扬曾宪梓是旗帜鲜明、非常爱国的企业家，忆述曾宪梓经常唱《没有共产党就没有新中国》，是因为感恩共产党助他完成大学学业，所以当他有钱就帮助国家，捐助教育、体育和航天等。杨耀忠说，曾宪梓令人尊敬。

他指出，曾宪梓一直有参加香港回归的筹备工作，曾就很多国家重大的决定给予很多意见，对香港回归平稳过渡、制订《基本法》做了很多工作。