三菱商事子公司中国员工违法交易致4.4亿亏损

三菱商事（Mitsubishi Corporation）称，其新加坡子公司的一名中国籍石油交易员将未经授权的交易伪装成为客户进行合法对冲，造成损失3.2亿美元（4.41亿新币）。

据彭博社报道，三菱商事在一份声明中说，该雇员是一名在Petro-Diamond Singapore工作的中国人，已将其解雇并报警。

声明拒绝透露这名中国员工的名字。三菱商事称，这名交易员于2018年11月受雇，负责处理与中国的石油业务，自1月份以来“反复”进行未经授权的交易，并将其伪装“看起来像对冲交易”。

一位知情人士称，这名交易员是王兴辰，英文名Jack Wang。记者拨打王兴辰的手机，无法接通。Petro-Diamond新加坡办事处接听电话的人说他已经离开该公司。当前没有其他联系方式。

三菱商事说，自7月份以来，随着油价下跌，“衍生品交易出现巨大亏损，”新加坡子公司在8月中开始调查，当时这名员工处于缺勤状态。

Petro-Diamond意识到衍生品头寸可能会给公司造成损失，便迅速平仓，并确定它们与客户的任何交易均不相关。三菱商事称，调查证实该子公司“有足够的内控措施”。

公司在9月18日解雇了这名交易员，次日向警方报警。新加坡警方周五没有发表评论。

三菱商事8月预测全年净利润6000亿日元（76.8亿新币），这次亏损的3.2亿美元将不到当年预计利润的十分之一。

根据向新加坡监管机构提交的财务资料，Petro-Diamond Singapore在截至2018年3月的一年中收入67亿美元，息税前利润1800万美元。