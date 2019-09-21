过半港铁车站被破坏 保安团队大增五倍

香港地铁车务总监刘天成称，有超过一半的车站受到不同程度破坏，因应风险评估，港铁保安员数目已由原来的100人大增至约600人。

据《星岛日报》报道，刘天成今早（9月21日）出席电台节目时称，香港160个车站中，有超过一半车站有设施受到不同程度破坏，截至昨日，共有约600部入闸机、400部售票机及300个轻铁拍卡机受损。

刘天成还称，因应风险评估，港铁保安员数目已由原来的100人大增至约600人。

同席同一节目的港铁行政总裁金泽培指出，有关的暴力和破坏情况非常严重，港铁在过去数月遇到的情况是40年来未见过，全球众多铁路营运也相信未遇过同类挑战。

他提到，港铁每年均会与全球30多个铁路系统的代表交流，其中，法国巴黎的地铁保安人员与警察一样佩枪，可用武力维持治安，但港铁的保安团队则无类似的权力执法。

对于有列车在红磡站附近出轨，金泽培强调非常重视该事件并再次致歉。他说，有数名乘客受伤，其中两人一度要留院，目前已出院。

刘天成介绍，涉事列车移离路轨后，未有在现场看到有外来物。不过他强调但不能排除这个方面，需交由专家检视。至于路轨的四处裂纹，则会交由调查委员会跟进，调查需时约三至六个月。