五天失两邦交国 韩国瑜“七问”蔡英文

面对五天丧失两邦交国，国民党总统提名人韩国瑜认为台湾总统蔡英文全怪罪于中国大陆施压，他“七问蔡英文总统”，指台湾当局从“踏实外交”变成“踏死外交”。

据《自由时报》报道，韩国瑜今天（21日）上午通过国政顾问团指出，民进党政府将所有问题怪罪于中国大陆施压，但台湾的外交困境就是在于两岸问题无解，所以他想“七问”蔡英文。

第一，连续断交就是“捍卫主权”吗？

第二，骂中共能解决断交危机吗？

第三，民进党扭曲台湾前总统马英九的“外交休兵”为“外交休克”，现在自己是否“外交休克”？

第四，除了卸责与“干话”，能保证不再断交吗？

第五，不愿请教马英九如何维持邦交，是否该请教台湾前总统陈水扁如何复交（断交九国，复交三国）？

第六，自夸“踏实外交”，现在是否变成“踏死外交”？

第七，蔡英文在2016年选举时曾说，外交不是靠善意，而是靠实力，请问断交六国靠的是什么实力？

针对当前外交困境，韩国瑜提出三点主张。第一，两岸对话，恢复互信。第二，呼吁朝野共商国是、共赴国难，他愿意和蔡英文等朝野领袖坐下来谈。第三，韩国瑜当选后，会立即建立朝野对话机制，就外交困境等问题寻求共识。