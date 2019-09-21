【图集】屯门游行演变成冲突

屯门公园卫生关注组成员发起21日的“光复屯门公园”游行，由屯门新和里游乐场内足球场起步，前往屯门政府合署外。

【17﹕38】综合《头条日报》和《明报》：防暴警察展开驱散行动，在屯门市中心及时代广场一带制服多名示威者。示威者沿途投掷汽油弹，架设路障并纵火，冒出大量黑烟。华都花园外起火，消防车到场将火势扑灭。示威者逐步后撤四散，防暴警察持续推进。

马路上燃起示威者点燃的路障。（美联社）

【17﹕19】香港01：警方称，激进示威者破坏屯门市中心轻铁站设施，将杂物投入轻铁路轨，还在附近设置路障，堵塞交通。另外，激进示威者投掷汽油弹，警方将于短时间内采取驱散行动。

【16：40】综合《明报》和《星岛日报》：屯门大会堂外的屯汇街有示威者掷燃烧弹，警方举黑旗，随即施放两枚催泪弹，举起橙旗，警告“速离，否则开枪”。有示威者随即拿起灭火筒喷射。大批黑衣示威者之后在场加强路障。

港警发射的催泪弹划过示威者上空。（美联社）

一名香港市民高举“警察冷静，请勿开枪”的标语，他的背后可见大批防暴警察集结。（路透社）

示威者正在拆卸栏杆以设置路障。（路透社）

【16：12】《明报》：港警在屯门的乡事会路拘捕多人，香港立法会议员邝俊宇到场调停。游行主办方称，因应警方不正当使用武力，宣布游行结束。

【15：30】《星岛日报》：对头抵达游行终点屯门政府合署，有蒙面黑衣示威者将悬挂的中国国旗扯下，并以打火机燃烧。消防员到场很快将火扑熄。另一侧，在屯门西铁站外一批人聚集，港警称该集会属违法，之后港警展示黑旗，警告将施放催泪烟。

被蒙面黑衣人燃烧的中国国旗。（路透社）

示威者将国旗从旗杆上撤下来。（路透社）

【15：03】综合香港01和《明报》：游行队头起步不久，路上有防暴警举起黄旗，要求游行队伍返回原定路线屯门乡事会路，并要求返行两边行人路。其间一名男子与警方发生口角，警员警告在场人士后离去。防暴警员离开后，大会呼吁根据要求，于行人路进行游行活动，不过后方有游行人士步出马路。

一名示威者被警方压倒在地。（路透社）

屯门区一条街道被游行队伍占据。（法新社）

【14：52】香港01：游行队伍从屯门新和里游乐场起步，现场目测逾千名参加者在场。

有示威者持美国国旗在香港街头游行。（法新社）

游行的市民举着手，以此表达“五大诉求”，其中不乏蒙面的黑衣人士。（法新社）