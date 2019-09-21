中国男足国门张鹭涉嫌醉驾被足协取消国家队集训和比赛

中国男足国门张鹭涉嫌醉驾，被刑事拘留。中国足协决定，立即取消张鹭在中国国家队的集训、比赛资格，并对天津天海俱乐部提出通报批评。

据澎湃新闻报道，中国足协决定，立即取消张鹭在中国国家队的集训、比赛资格，并停止参加中国足球协会举办的所有正式足球活动，同时将持续关注此案进展情况，并将依据有关部门的正式处理结果，做出进一步的严厉处罚。

中国足协决定对天津天海俱乐部提出通报批评，责成俱乐部对日常管理进行整改，并向中国足协提交整改报告。希望天津天海俱乐部进一步加强对球员的管理，规范球员行为。

在此之前，天津天海俱乐部21日下午发布官方声明，对张鹭停薪、停训、停赛，并根据后续司法机关的处理结果，再对其做出进一步的处罚。

天津市河东公安官方微信“平安河东”今早9时发布公告，9月18日晚上10时52分许，查获张某(男，32岁，天津市人，天津某足球俱乐部运动员)涉嫌醉酒驾驶机动车，随即组织对张某血液酒精含量进行检验。

鉴定部门9月20日上午出具的鉴定意见为，张某血液中酒精含量为253.3mg/100ml。目前，张某因涉嫌危险驾驶罪已被刑事拘留。

澎湃新闻梳理称，这不是天津天海俱乐部（原天津权健俱乐部）第一次出现醉驾事件。早在2017年8月15日，当时在天津权健效力的张修维因醉酒驾驶与六辆车发生碰撞，被判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金8000元（人民币，1553.05新币），他也成为了中国足坛醉驾刑拘第一人。

而当时陪张修维去公安机关接受调查的，正是张鹭。