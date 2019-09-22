港警方谴责试图抢枪行为 称会以相应武力加以制止

屯门区游行最后变成冲突，香港警方指有人焚烧国旗、破坏轻铁站设施，又向警车及警务人员投掷汽油弹，更试图抢夺警务人员的配枪，严重危害在场人士和警务人员的人身安全，对此等暴力行为予以最严厉谴责，并指会以相应武力加以制止。

据星岛日报报道，香港警方称，定必继续严正执法，坚定维护香港的公共安全，对所有违法行为追究到底。

警方指出，昨日下午约四时起，部分示威者堵塞屯门区一带道路，以杂物设置路障，导致屯门一带交通十分挤塞。除设置路障外，更有激进示威者破坏轻铁市中心站设施，将杂物投入轻铁路轨。进行驱散行动期间，“有暴徒多次向警务人员投掷汽油弹，更于屯汇街以硬物袭击一名正在作出拘捕行动的警务人员，并试图抢夺该警务人员的配枪”。

昨晚约九时十分，再有人于青山公路—元朗段向警车投掷汽油弹，令车上警员的生命安全受威胁，并占据马路及纵火。

至深夜时分，仍有人继续在元朗一带聚集，附近亦出现多宗因意见不同而引起的争执、袭击及打斗，多名市民被围殴因而严重受伤。

而大批示威者晚上在旺角警署外集结，占据旺角弥敦道，筑起路障堵路。

警方指，在整日驱散行动中，警方经多次警告无效后，曾使用适当的武力，包括催泪烟、海绵弹等，以制止相关的暴力行为。