中企承建的斯里兰卡康提北综合供水项目开工

由中国水电建设集团国际工程有限公司承建的斯里兰卡康提北部帕特杜玛巴若综合供水工程项目，21日在康提举行开工仪式。

据中新社报道，康提是斯里兰卡第二大城市，距首都科伦坡约120公里。该项目业主为斯国家供水局，由中国水电建设集团国际工程有限公司承建，由中国进出口银行提供贷款支持。

斯总理维克勒马辛哈、中国驻斯里兰卡大使程学源及斯有关部门官员、企业负责人和当地民众等共约1千人参加了开工仪式。维克勒马辛哈、程学源等为该项目奠基。

维克勒马辛哈在致辞中表示，本项目是斯里兰卡目前管网覆盖范围最大的市政供水项目，是康提地区近50万人民期盼已久的惠民项目。他对中国有关机构表示感谢，希望斯中双方未来能继续推进友好合作。

程学源指出，本项目是中斯双方携手共同促进斯里兰卡基础设施发展，改善古都康提民众民生的重点合作项目。斯里兰卡是中国的友好邻邦，两国在“一带一路”框架下，开展着大量富有成效的经贸务实合作。

据悉，该项目分布在康提北部6个行政区域，施工范围大约为318平方公里，主要施工内容为铺设83公里供水管道、567公里配水管道及29个水池和18个泵站土建施工等。该项目所有规划完工后，预计能够满足47万人的生活用水需求。