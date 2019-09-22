习近平：要引导港澳政协委员支持特首依法施政

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平前天（20日）在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上强调，要引导港澳政协委员支持特别行政区政府和行政长官依法施政，发展壮大爱国爱港爱澳力量。

据新华社报道，习近平强调，新时代加强和改进人民政协工作，要把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，把人民政协制度坚持好、把人民政协事业发展好，担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把海内外中华儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国作出贡献。

习近平强调，人民政协是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国实际相结合的伟大成果，是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造。70年来，在中国共产党领导下，人民政协坚持团结和民主两大主题，服务党和国家中心任务，在建立新中国和社会主义革命、建设、改革各个历史时期发挥了十分重要的作用。

习近平指出，中国特色社会主义进入新时代，党中央对人民政协工作作出一系列重大部署，对人民政协工作提出了一系列新要求，主要有以下几个方面。一是加强党对人民政协工作的领导，二是准确把握人民政协性质定位，三是发挥好人民政协专门协商机构作用，四是坚持和完善中国新型政党制度，五是广泛凝聚人心和力量，六是聚焦党和国家中心任务履职尽责，七是坚持人民政协为人民，八是以改革创新精神推进履职能力建设。70年的实践证明，人民政协制度具有多方面的独特优势。

习近平强调，人民政协充分体现了中国社会主义民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特点和优势。能听意见、敢听意见特别是勇于接受批评、改进工作，是有信心、有力量的表现。发展社会主义协商民主，要把民主集中制的优势运用好，发扬“团结－批评－团结”的优良传统，广开言路，集思广益，促进不同思想观点的充分表达和深入交流，做到相互尊重、平等协商而不强加于人，遵循规则、有序协商而不各说各话，体谅包容、真诚协商而不偏激偏执，形成既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。要完善制度机制，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，对协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式等作出规定。

习近平指出，“在新的时代条件下，我们要继续前进，就必须增进全国各族人民的大团结，调动一切可以调动的积极因素”。要正确处理一致性和多样性的关系。一致性是共同思想政治基础的一致，多样性是利益多元、思想多样的反映，要在尊重多样性中寻求一致性，不要搞成“清一色”。

习近平强调，实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要广泛汇聚团结奋斗的正能量。要发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排。要健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制。要全面贯彻党的民族政策和宗教政策，推动各民族交往交流交融，引导宗教与社会主义社会相适应。

他接着说，要全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，引导港澳委员支持特别行政区政府和行政长官依法施政，发展壮大爱国爱港爱澳力量。要坚持一个中国原则和“九二共识”，拓展同台湾岛内有关党派团体、社会组织、各界人士的交流交往，助推深化海峡两岸融合发展，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。要广泛团结海外侨胞，吸收侨胞代表参加政协活动。要积极开展对外交往，为推动构建人类命运共同体提供正能量。

另据《星岛日报》报道，全国港澳研究会副会长刘兆佳受访时分析，目前特区政府威信低下、管治困难，又面对愈趋激烈的反对派攻击、美国和台湾等外部势力冲击，而建制派内部对特首的不满亦不少，他认为习近平的讲话旨在显示强化建制派与政府合作的当前急务，以应对严峻和复杂的政治局面。他相信，习近平希望港区政协要更好连结爱国爱港阵营，强化与政府的合作，加强支持政府，以提升政府的战斗力，同时要招揽培训更多爱国爱港人士，以及对外充分解释本港真实情况，以抵销反对派的抹黑，并减轻外国投资者对本港局势的疑虑。

全国政协委员、工联会理事长黄国认为，习近平讲话反映中央对港政策不变，亦相信香港可自行解决当前风波。他指政协委员涵盖商界、专业中产、社团等各阶层，目前政府止暴制乱的力度仍未足够，估计习近平希望政协透过各自的团体，扩阔止暴制乱的空间，故工联会近月发动旗下各工会，向社会阐述各行业受反修例风波影响的真实情况。

另一名全国政协委员、沙田区议会副主席彭长纬相信，习近平希望提醒政协要与他人沟通、聆听意见，并向当局如实反映，继而支持政府施政，以更好发挥政协民主协商的角色。