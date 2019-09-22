郭声琨：坚决打好防范化解重大风险主动仗

中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨前天（20日）在第三次新时代政法工作创新交流会上强调，坚持底线思维，增强忧患意识，进一步增强防范化解重大风险的意识和能力，坚决打好防范化解重大风险主动仗，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

据新华社报道，郭声琨在会上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神，

郭声琨也说，打好防范化解重大风险攻坚战，是以习近平为核心的党中央作出的重大战略部署。政法机关要始终绷紧防范风险这根弦，增强对风险的感知力、洞察力，深刻把握风险产生演变规律，既要有敢于斗争的担当，也要有善于斗争的能力。要把预测预警预防作为根本任务，切实做到对重大风险底数清、情况明，实现精确预测、精细预警、精准预防。要聚焦突出风险隐患，精准施策，坚决防范化解处置各类政治安全风险、暴力恐怖风险、社会稳定风险。要拧紧责任链条，把工作任务和责任进一步细化分解，切实把防范化解风险隐患各项工作部署落实落细，见到实效。

会上，六个地市政法委分别作了发言，展示了政法机关防范化解风险、维护社会稳定的新理念新做法新成效。会议以视频形式开到地市级，全国省、市两级政法委机关干部参加。