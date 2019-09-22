港政务司长：已默默与不同界别人士展开深度对话

香港政务司司长张宗建今天（22日）说，他已经在过去一段时间默默地开展了与不同界别人士在镜头以后展开的深度对话，并衷心感谢他们坦率的意见。

张宗建在网志上写到，由他担任主席的儿童事务委员会及青年发展委员会，也分别于上星期举行茶会及主题特别会议。

儿童事务委员会委员在茶会期间就当前社会事件引起的争议、校园欺凌和暴力行为等议题各抒己见。委员均担心事态发展令儿童的身心和精神健康受到影响。他们指出有家长带同孩子参与游行和示威行动，而即使孩子未有直接参与其中，亦很大机会从新闻片段或社交媒体接触大量冲突和暴力片段。孩子会感到害怕及迷惘，亦可能会出现创伤后压力症征状，甚至有儿童模仿暴力行为，或者对某类人产生不信任或仇恨。

委员一致认为，孩子不适当接触或经历暴力场面，会影响他们的情绪行为和长远精神健康，为害极之深远。儿童是需要成年人保护的，每位成年人都有责任守护孩子，张宗建呼吁大家一切以儿童最佳利益为优先考虑。

青年发展委员会方面，张宗建说，他作出新尝试，分别以青年住房、教育，以及青年就业/创业为主题，并由相关局长亲自出席，以新模式举行多场特别会议，深入听取委员意见。上星期四举行会议的主题为住房，委员一致认为这是香港面对最严峻的社会问题。他们踊跃发言，并反映年青人对问题的看法。他指出，港府锐意坚攻房屋及土地供应的问题，而这也将是行政长官下月发表的《施政报告》的重点之一。

张宗建也公布，明天将会举行第二及第三场特别会议，主题分别为青年就业/创业及教育。第四场将于9月25日举行，主题为青年发展委员会检讨工作。此外，他也会在9月26及27日分别约见曾透过青年委员自荐计划获委任的人士，以及一些过往曾参加不同青年发展活动的参加者，了解他们对时局及香港未来的意见。

他还提到，行政长官和问责团队冀与社会各阶层、不同政治立场和背景的人士展开真诚、深入对话，让他们更彻底了解社会深层次问题，查找不足，寻求解决方案，好让香港向前走。

张宗建说，港府热切期望社会回归平静，以真诚对话，取代对立，重建互信。

他接着写到，首场“社区对话”将于下周四在湾仔伊利沙伯体育馆举行，这是一个公开的对话平台，目的是走入社区，邀请社会各阶层人士向政府表达意见，以探讨目前的社会不满及寻求解决方法。

他说，港府会坚守三大原则，即对象广泛，不分阶层、立场；公开透明；以及议题开放，无特定讨论议题。隶属于政策创新与统筹办事处的“对话办公室”已经成立，负责统筹和协调对话工作，并会在听取意见后进行分析，提供良策。

此外，他也在网志上提到，在正式推出对话平台之前，行政长官和他及部分司局长在上星期三与区议员会面，共同讨论市民关心的问题。区议员扎根地区，是最了解区情民意的代表之一，我们透过两个小时的坦诚交流，听到很多宝贵意见和具建设性的建议，获益良多。区议员提出很多意见都是与民生相关。民生无小事，我们希望从根源着手，了解市民最“贴身”面对的问题及不满，从而逐一抽丝剥茧，务实解决。

张宗建最后写到，港府会以诚恳、务实及谦卑的态度，以民为本的宗旨，努力构建关爱、平和、共融、公义的香港。