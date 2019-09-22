13岁男童涉嫌藏攻击性武器被港警逮捕

有香港市民昨天在将军澳唐贤街一个商场外聚集唱歌时，怀疑有持不同意见的男子与他人发生口角并动武，男子也被人群包围，随后报警。防暴警察到场驱散，拘捕两男一女，包括一名被指藏有攻击性武器的13岁男童。

据香港《明报》报道，警方凌晨发稿称，上址昨晚有人打架，警员处理期间有示威者聚集，经警告无效后拘捕一名13岁男童及一名19岁男子，涉嫌非法集结。

警方在男童身上搜获喷漆及“镭射枪”，男童同时涉嫌“藏有攻击性武器”及“藏有工具可作非法用途”，案件交由将军澳警区重案组跟进。

报道称，数百名市民其后包围警车及警员，要求放人，防暴警察手持长枪及胡椒喷剂戒备。立法会议员范国威、西贡区议员黎铭泽及吕文光到场了解，其间警员施放胡椒喷剂，三名议员面部被喷中，由其他人协助冲洗。防暴警察也曾在现场发射最少一发海绵弹。

至今添（22日）凌晨时分，仍有市民聚集在将军澳警署外要求警方交代及放人。过后，有人向警署投掷硬物及烧垃圾筒，警员在警署内向街道施放多枚催泪弹驱散。

另一方面，香港警方据悉也向法庭申请手令，要求九巴交出本月3日晚上一部巴士的八达通车资交易纪录资料及闭路电视影像。

当晚一批身穿黑衣的人在黄大仙龙翔道，登上该部驶往蓝田方向的42C九巴。巴士驶至港铁九龙湾站附近时，被防暴警察截停，警员上车搜查乘客，又要求乘客高举双手放在头部，检查他们的随身物品。

警方消息人士透露，警方不会无差别索取巿民的八达通交易纪录，也不可以如此做，警方向法庭取手令要求公共运输机构提供八达通交易纪录，是其中一个常用的查案方法，以协助刑事调查，而手令申请的需要及必要性是需要满足法庭的要求，由裁判官把关。例如去年有巴士频被插针伤及乘客，警方就曾经索取过往八达通纪录查案。

有刑侦经验的警官解释，警方取手令以获取公共交通八达通交易纪录，可以有多个目的，包括找出有份犯案的乘客，以及核对车上是否有无辜不涉案的乘客。

香港警方回应时说，警方调查罪案，会在有需要时按相关法例、既定程序和守则，要求相关人士或机构提供资料或配合。