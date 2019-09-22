港律政司长：不满意裁决结果不代表司法独立有缺陷

香港律政司司长郑若骅今天（23日）说，注意到最近有人对香港司法机构作出一些肆意的批评，也漠视法庭发出的禁制令，这会对香港法治造成严重伤害，并称或许有人会不满意裁决的结果，但这并不代表司法独立出现缺陷。

郑若骅在网志上写到，香港从6月开始便出现很多遊行示威，有时更不幸地演变成暴力破坏行为，警方采取了不少拘捕行动。由于拘捕人数众多，社会各界或许希望对案件的处理手法有多点了解，她想借着这个机会向大家解释律政司的角色。

她说，很多人对律政司提出检控所需的时间有不同的看法，律政司是按证据和法律进行客观和专业的分析，不会因涉案人士的政治理念或背景，而在处理上有所不同。“我们的检控工作，一直是不偏不倚、一视同仁。”

郑若骅认为，作为律政司司长，她有责任确保《基本法》内订明的司法独立受到尊重，不会遭受任意的攻击或批评。社会不应该任意或不公平地作出危害司法机关公正及无私地行事的批评。

郑若骅在最后说到：“无论是违法乱纪的行为，又或者是任意攻击我们的检控决定，甚至是无理批评司法机构，这些言行都只会损害香港的法治”“希望我们每一个人都可以共同承担尊重法治的责任，捍卫这个我们都珍惜的核心价值”。