马英九拿郭台铭逾6800万台币？ 郭办：相关内容不符合事实

台湾前总统马英九昨天（21日）被指从郭台铭拿了约6800万新台币（301万新元）资助他所创建的基金会。郭台铭办公室随后做出澄清，称媒体报道提到的捐助金额与相关内容并不符合事实，更不是政治献金，呼吁外界不要扭曲与不实报道。

综合台湾中时电子报、《自由时报》和《联合报》报道，与郭友好的媒体人赵少康18日在一个网络节目中聊到郭台铭决定退选的心路历程时透露，有人拿了郭台铭不正常、数目很大的钱，不过赵少康没有说获得这笔钱的对方身份。

另一名媒体人黄光芹后来在一个政论节目上谈到赵少康透露的消息时称，马英九在创办马英九文教基金会时，郭台铭就资助了马超过6800万元。

黄光芹当时说，赵少康是不轻易爆料的，他一旦爆料，那就是真正的内幕，并称与其爆一半，或者是没头没尾，还不如把那个人讲出来，因为现在爆料都要求资料要明确。

他也声称，台北市长柯文哲显然也知其中二三，而柯和赵少康应该都是听郭说的，不会是由秘书那里听来的。

黄光芹提到，郭台铭曾跟媒体说，“你们知道马英九基金会的钱是哪里来的？”，并称这在某种程度上就是将军了，郭台铭不是在修理马英九，郭的意思是记者不要小看他，不要眼睛只有韩国瑜，他背后也是有千军万马的。

他也说到，经查询，当马英九成立基金会时，郭台铭质押了鸿海股票850张，按照当时的市值，总价超过6800万，而这个消息也经过幕僚证实，结果马英九只挺一半，而且之前还暧暧昧昧的，隐隐约约的，不敢大张旗鼓摇旗吶喊，反观赵少康就比较有胆识，有挺郭就清楚说出来。

郭办在澄清时说，马英九与郭台铭是多年好友，郭台铭的确曾因理念相同而按照政府相关规定捐款马英九基金会之成立，然而媒体报道之捐助金额与相关内容并不符合事实，更与所谓政治献金议题完全无关，敬请外界勿再有扭曲之臆测与不实报道。