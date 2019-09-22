【沙田示威】示威者纵火焚烧杂物

香港沙田区今天（22日）再次爆发示威，参与者响应网民号召，到沙田新城市广场进行堵塞行动。

1830 港铁在应用程序发布消息称，由于发生特别事故，九龙及青衣站已关闭，列车不停该站。公司早前也公布，由于沙田站设施被破坏，沙田站已关闭，列车也不停该站。

1809 明报：沙田中心平台上有人向警方掷物，警方施放两发催泪弹。

1804 明报：香港警方表示，激进示威者在沙田源禾路设置路障，纵火焚烧杂物，警方正使用相应武力驱散，警告示威者立即停止违法行为及离去。警方也提醒附近一带市民留意最新情况，如有需要，尽量留在室内安全地方，并关好窗户。

1700 香港沙田区今天（22日）再次爆发示威，参与者响应网民号召，到沙田新城市广场进行堵塞行动，更有示威者在附近的沙田大会堂拆下中国国旗，并拿到新城市广场内中庭挥舞践踏，之后弃置在城门河内。

有示威者在香港沙田丢弃中国国旗。（路透社）

据香港01报道，示威者聚集在新城市广场中庭唱歌及高叫口号，随后散落到不同楼层，并到亲建制的店铺贴上标语及贴纸，当中美心旗下多间食肆被贴上“支持高官警察”等纸条，也有市民高呼“黑心美心”口号。商场内不少商店落闸关门。

示威者今天在沙田一家商场内集会，参加示威。（法新社）

示威者在沙田新城市广场靠近沙田港铁站出口处附近设置障碍，尝试阻止警员进入商场。（路透社）

警员在沙田港铁站出口处驻守。（路透社）

一群戴口罩的黑衣人则前往沙田大会堂拆下国旗拿到新城市广场，有人将国旗放在地上，让人走过践踏。有示威者将国旗喷黑，并淋上液体。

有示威者随后将国旗取走，将之弃置在大型垃圾桶内，随后取出再弃置在沙田中央公园水池内，然后再次取出，最终弃置在城门河内。

这场名为“和你Shop（购物）”的示威活动针对连城广场，以抗议港铁多番批准警察在站内执法，并多次在游行示威时暂停列车服务。

主办方也在网站上解释，这项活动也是为了抗议发展商新鸿基地产7月的沙田游行中，容许警察随意进入由新鸿基发展的新城市广场执法。

沙田在7月14日出现游行示威，新城市广场随后爆发警民冲突，警方冲入商场内执法，有多人受伤及被捕，事后一连多日有市民围堵商场询问处，要求解释放行警员入商场原因。