中国10岁男童增肥以便移植骨髓让患病父亲存活

中国一名10岁男童为了让病重的父亲存活，让自己增肥，以便能将他的骨髓移植到父亲身上。

据中国澎湃新闻报道，这名男童名叫路子宽来自河南省，父亲路炎衡七年前被查出患有骨髓增生异常综合症，为白血病前期，此后一直服药治疗，病情在去年加重，服药治疗已不起作用，骨髓移植成为唯一选择。

路子宽和父亲配型成功，为了达到骨髓移植的最低要求，即100斤体重，以挽救父亲的生命，他在三个月内增肥30多斤。

路子宽的奶奶说，路子宽每天早上起来吃三颗鸡蛋，一个大馒头、一碗稀饭和一盒奶，中午放学回家要吃一大碗红烧肉，配上大米饭和蔬菜。晚上放学回家后还要再吃两顿饭，临睡前，还有一碗卧好荷包蛋的面在等着他。那时候，每天早上吃完饭，路子宽都会立刻跑到体重秤上，兴奋地大喊他又重了几斤。

三个月的“恶补”成功地让路子宽的体重暴涨三十余斤，达到了手术标准，但是也给他的身体带来了影响。奶奶说，现在路子宽开始不爱吃饭，有时候还爱犯恶心。

路子宽厌恶肥胖，在增肥期间，他迅速发胖的身材引发了当时还不明真相的同学们嘲笑；平时好动的路子宽感觉到吃力，和小伙伴们玩逮人游戏时也总是早早出局。路子宽说，在完成给爸爸捐献骨髓的任务后，他现在首要任务就是减肥。

不过，路子宽说，不后悔增肥救父亲。李金鸽说，当时路子宽决定为爸爸捐献骨髓的时候，没有任何犹豫。

路子宽的母亲李金鸽说，父子二人已顺利完成移植手术。路炎衡最快可于下周出仓转至普通病房，若一切正常最快住一周即可出院回家，定期门诊检查即可。

为了方便治疗，路子宽和妈妈、奶奶租住在北京大学人民医院清河分院附近的一个小区里。