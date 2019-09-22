蔡英文：台湾人团结是大陆最怕的一件事

台湾总统蔡英文今天（22日）说，台湾人团结是中国大陆最怕的一件事，2020这一局就是要测试台湾人有没有团结。

据台湾《联合报》报道，蔡英文在一个活动上说，2016年做总统以来，她很认真勤快也很打拼，执政团队也很拼，而且两个苏院长（苏贞昌、苏嘉全）都做得很好。

蔡英文坦言，执政刚开始的时候比较困难，很多事情及改革的事情要处理，刚开始的时候确实经历困难起，就像盖大楼打地基的时候很吵、灰尘很多也得罪很多人，但都是为了未来十年都有好的基础，今年开始政绩一样一样显现出来。

蔡英文说，因为基础打得好，所以当国际上经济贸易冲突造成经济起伏不停时，台湾经济稳定成长，今年第二季经济成长率是四小龙第一名，“很久没听到了四小龙第一名了”。

她也提到，经济预测也认为，台湾的全年经济成长率也会是四小龙第一名，这代表基础打得好，虽然外面有很多不确定因素，但经济还是会稳稳往前走，至于为什么经济预测会对台湾比较有信心，就是因为用三年时间把投资环境弄得更好。

蔡英文说，很多产业领导者跟外国人去看她，共同意见都是台湾的投资环境是最好的地方，期待未来不但是外商加码投资还是台商回来投资，加上民间政府投资都会持续增加，今年就是台湾投资大爆发的第一年，投资动能会一直持续下去，把台湾动能往前推。她也对各地同乡会代表说，大家都是出外人，为异乡也为自己的子女打拼，也希望故乡能够更好，未来整个台湾的发展都可以期待。

她也说，因为日以继夜认真打拼，现在已经有一个稳定、有决心、有魄力、有经验的执政团队，并呼吁“再给蔡英文的团队四年好不好，再给我们四年，一定会让台湾更好，会让台湾脱胎换骨”。

蔡英文也称，这几年看到中国大陆文攻武吓没间断，因为大陆想主宰这个区域的企图心越来越强烈，台湾首当其冲。

她认为，看到大陆对台湾步步进逼，现在是台湾人要团结的时候，台湾人团结是大陆最怕的一件事，不团结大陆就会找到如何分化台湾人的力量，让这些力量更分散、有矛盾，也让保护自己的能力更小。