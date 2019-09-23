【图集】旺角警署外示威者两度纵火 数百港警一齐出动驱散

大批示威者昨晚（22日）在香港的旺角警署外聚集，发生两轮纵火案。数百警员一齐出动才将人群驱散。

综合《明报》和《星岛日报》报道，两轮纵火案分别发生在晚上10时和11时30分许。晚上10时左右，激进示威者在太子道西马路上，以垃圾桶、纸皮等杂物纵火。火势非常猛烈，浓烟直飞半空，火舌有双层巴士之高，有示威者抛掷纸皮及树枝等助燃。

旺角警署外火势凶猛，可见火舌高度相当于一辆双层巴士。（路透社）

近百防暴警察出动，示威者沿荔枝角道四散。待消防扑灭火焰，警察返回警车驶离现场后，约百名在附近的示威者，立即返回太子站B1出口的花坛聚集。

地上趴着一名被港警制服的激进示威者。（路透社）

示威者随后在晚上11时30分许，再度于太子道西位置燃烧杂物，包括垃圾桶、纸皮及铁栏等。数分钟后，消防员到场，并立即将火扑熄。

马路上燃起火焰，有消防员正在扑火，周围有记者正在拍摄。（路透社）

之后数辆警车到场，数百名警员一齐出动，有至少四人被即场制服。其中一名穿着红色上衣的男子被压在地上，地上沾有鲜血。警察用盾牌推撞，斥令在场记者回到行人路，踏入周一凌晨，警员继续在弥敦道截查途人。

凌晨12时半左右，警员返回警署，但仍有示威者在场指骂，并投掷杂物，警方举橙旗警告，若不散去将发射橡胶子弹或布袋弹，随后港警开防暴枪进行驱散。

现场人士任然没有散去，找寻汽车和电箱作为遮掩物，警方再次举橙旗及举枪。近百名的示威者在较远距离逗留，午夜后人数较为减少。