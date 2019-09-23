港高铁一年客流只达预期六成 学者呼吁变革

造价844亿港元（148.2亿新币）的广深港高速铁路的香港段今日（23日）刚好通车一年。但是高铁的日均客流却只达预期的六成半，有学者认为当初政府高估高铁客量，除非高铁有变革，否则客量不会有大变动。

据香港01报道，高铁香港段于2018年9月23日正式通车，截至今年8月31日，过去343日的总客量达1,787万人次，日均约52,102人次，距离目标客流的80,100人次，相差约35%。另外，8月人次创新低，总数约117万，日均37,623人次，与目标相距约53%。

冠域商业及经济研究中心主任关焯照批评，香港政府最初高估高铁客流，估算时的参考数据，如人口、经济增长过于乐观，而近年中国大陆经济、人口增长也有所放缓。

他认为，高铁在行李大细上设限制，不便部分旅客，而且香港尚有不同口岸离开，又可乘搭直通车，再削弱其竞争力。翻查2009年的立法会文件，当时政府估算2016年通车的人流时，香港人口会达780万，深圳经济的年增长率亦可达8%；不过香港今年只有752万人，深圳上半年增长率仅为7.4%。

虽然受示威影响，香港8月份的旅客人数下跌，高铁客流亦见新低，不过当中以高铁离港的香港居民，未见下跌，反而为5月以来最高，达28.1万人次。关焯照表示，相关乘客为高铁的“基本盘”，估计主要为商务客。他续称，高铁已通车一年，市民大致已适应新的出行模式，相信除非高铁有大改革，例如有更多具吸引力站点、价钱更优惠，否则客流不会大变，直言：“无得翻身”。

港铁发言人回复称，强调乘客量一直“保持稳定增长”。另外，港铁即将于短期内伙拍旅游业界，推出多项高铁自由行套票及高铁旅行团折扣优惠，分别前往广州、惠州、肇庆及桂林等，亦会继续与大陆铁路营运单位探讨优化及提升服务，以切合乘客需要。