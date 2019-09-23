刘兆佳：未听说中国中央政府设国庆为平乱死线

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳今天（23日）接受港台节目《千禧世代》访问。他对港府撤回《逃犯条例》，中国中央政府对港局势的态度方面阐述了观点，还提到没有听说过中央政府设置死线要在国庆前平息风波的说法。

据香港01报道，刘兆佳认为，港府撤回逃犯条例修订不算实质让步，因为修订工作早已停止。此举有利让那些主要反修例的人不再坚持激进抗争，在一定程度上减少抗争人数。且政府的让步令西方国家得到了下台阶，对港府的压力会减少一些。

负面影响在于两方面：一方面是争取双普选的人更积极抗争，因为他们认为中央及特区政府立场软化。另一方面，建制派会觉得政府软弱可欺，增加对其不满。

刘兆佳还估计，当前胶着状态将维持一段长时间，不过反修例运动已出现变化，参与行动的人数减少但暴力升级、暴力由冲击政府、警队蔓延至社区，而警方在数个月锻炼后，已能更有效和主动出击应对冲突情况。

谈及中央政府是否设有死线，要求政府在国庆前解决反修例运动，刘兆佳直言“无听过”。他认为中央出手的机会不大，仍希望港府自行控制局面，贯彻“港人治港”、“高度自治”方针。

刘兆佳指出，中央已做好两手预备，既支持政府、警察和繁荣稳定力量遏止暴力，但一方面在内地大肆报道香港的动乱、国旗被侮辱的情况。

刘兆佳提到中国国家主席习近平在北京出席中央政协工作会议时，指明全面准确贯彻一国两制、港人治港及高度自治的方针，发展壮大爱国爱港爱澳力量，他解读有关说话同样反映中央研判香港需处理深层次矛盾，特别是解决年轻人就业、学业、置业、创业等问题。