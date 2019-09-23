亲蓝民调：蔡英文大赢韩国瑜

在最新一份亲蓝媒体发布的民调中，若蓝绿对决，台湾总统蔡英文大胜高雄市长韩国瑜12个百分点。

据《联合报》报道，根据该媒体的民调，鸿海创办人郭台铭宣布弃选总统后，蓝绿对决情势无明显变化，蔡英文支持度45%，韩国瑜维持33%，两人差距12%。若台湾前副总统吕秀莲和时代力量立委黄国昌加入战局，蔡领先韩的幅度将由12%缩小为8%。

既不支持蔡英文也不支持韩国瑜的选民由14%降至12%，未决定比率由8%上升10%，合计仍有22%选民目前支持意向未定。

从政党倾向来看，蔡英文获得92%进党支持者支持，政党凝聚力远高于韩国瑜：国民党支持者75%支持韩国瑜，较郭台铭退选前仅略增3%。

若吕秀莲和黄国昌加入战局，在四人竞逐局面下，蔡英文目前以39%暂居领先，韩国瑜支持度30%，黄国昌和吕秀莲则分获7%和5%的支持；另有19%都不支持或未决定。

从胜选声势来看，选民也多看好蔡英文的赢面较大。53%认为蔡英文可望顺利连任，仅28%认为韩国瑜有胜选机会，20%无法判断谁能胜出。

虽然蔡英文的支持度及看好度领先韩国瑜，但这两位参选人在选民心目中的印象，都以负面评价居多。

有37%选民喜欢蔡英文，44%不喜欢，19%无意见。对韩国瑜的个人喜好度更为两极，31%喜欢，56不喜欢，13%无个人偏好。

在立委选情调中，未来第三势力隐然成形。有40%表示这次立委选票考虑投给蓝绿以外的其他政党，其中以台湾民众党和时代力量最受青睐，分获27%和24%的支持，对民进党立委选情冲击高于国民党。

至于仍属意将立委选票投给蓝绿两大政党的选民，59%青睐国民党，29%属意民进党，12%未决定。

《联合报》评论称，明年初的总统大选将同步改选立委，国民党誓言拼60席，民进党强调要力拼过半，但在台北市长柯文哲筹组台湾民众党进军国会后，朝野政党态势丕变，第三势力消长威胁着两大党得票。