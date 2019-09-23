王毅人民日报撰文：要贯彻一国两制 为反干预斗争作贡献

中国外交部长王毅在中共中央机关报《人民日报》发表文章，总结了中国外交在建国70年以来的成果、介绍了中国外交事业的原则和精神，以及中国未来发展的方向。文中提到，要贯彻“一国两制”方针，为反干预斗争作出贡献。

据《人民日报》23日文章，王毅以《谱写中国特色大国外交的时代华章》为题，撰写了一篇逾4000字的文章。

文章分为三部分，第一部分回顾了外交方面中国在70年中取得的五项成果。

第一是推动中国外部环境实现历史性改善。70年来，中国建交国从18个增加到179个，同周边各国建立了伙伴与合作关系，解决了大多数历史遗留问题。

第二是捍卫国家主权安全取得历史性进展。

王毅在文中提到，“70年来，我们坚决反对外部势力干涉台湾事务，不断巩固一个中国的国际共识。我们贯彻‘一国两制’方针，为香港、澳门顺利回归以及反干预斗争作出贡献。我们坚定捍卫领土主权和海洋权益，同14个陆地邻国中的12个划定和勘定边界，积极稳妥应对东海、南海争议，推动南海局势趋稳向好。”

第三是助力中国对外合作实现历史性跨越。中共中央总书记习近平2013年提出“一带一路”以来，中国同160多个国家和国际组织签署合作文件。

第四是推动中国国际地位实现历史性提升。时至今日，中国恢复联合国合法席位，是联合国安理会常任理事国、联合国第二大会费国、维和行动第二大出资国和安理会五常中派遣维和军事人员最多的国家。

第五是中国外交理念的影响力得到历史性增强。中国首倡了和平共处五项原则以及“三个世界”理论，对当代国际关系产生重大深远影响。

在文章的第二部分，王毅介绍了中国外交的精神，称大国外交进入新时代，要继承和发扬好这些精神品质。王毅强调，中共的领导是中国外交的灵魂；独立自主是中国外交的基石。中国外交还看重天下为公、公平正义、互利共赢和外交为民。

在文章的第三部分，王毅称未来要继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，切实增强“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

“四个意识”指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，是习近平在2016年1月的一场中共政治局会议上提出的。

“四个自信”是中国高层针对自上世纪80年代以来西方思想“满天飞”、盲目崇拜西方的现象提出的，即道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

“两个维护”是指维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导情况。

王毅在文章的最后写道，将紧密团结在以习近平为核心的党中央周围，为实现中华民族伟大复兴中国梦、为实现持久和平、共同繁荣世界梦作出新贡献。