蔚来汽车第二季每日或亏400万美元

美国的特斯拉公司用了大约15年的时间损失了50亿美元（68.8亿新币），而“中国的特斯拉”蔚来汽车只用了四年。

据彭博社报道，两位分析师的预估均值，总部位于上海的蔚来汽车周二（24日）料将公布第二季进一步亏损 26亿元人民币（5.04亿新币），折合每天亏损约400万美元。

这将使得这家拥有科技巨头腾讯控股支持的汽车公司，自李斌在2014年创立以来的累积亏损达到约57亿美元。

自从约一年之前市值触及119亿美元的纪录高位以来，因为成本超支、销售疲软和重大召回事件，蔚来汽车股价暴跌74％。从更广泛的意义上讲，该公司的命运逆转说明了为什么越来越多的人担心中国制造了一个可能即将破裂的电动汽车泡沫。

彭博新能源财经分析师Siyi Mi分析，“今年和明年，这些电动汽车初创公司将面临很多洗牌”，“过去风险资本追着他们跑，但是现在已经时过境迁了。”

在蔚来汽车，筹集更多资金的压力正在增大。据该公司，其希望到本月底将员工人数减少14％，至7500人。涉及电池起火或冒烟的事件迫使蔚来汽车召回了约4,800辆汽车，超过售出总量的20％。其第二季度的交货量比之前三个月下降。

在上海政府选择向特斯拉提供财务支持之后，蔚来汽车还取消了在上海建厂的计划。相反，它将ES6和ES8轿车的生产外包给了安徽江淮汽车集团。