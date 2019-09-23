曾钰成：总结特首经验完整交中央或是林郑对“一国两制”的最大贡献

香港民主建港协进联盟创党主席、香港立法会前主席曾钰成23日在Am730撰文，提出港府既要“止暴制乱”，也要做好“三项任务”。这三项任务是：继续维持政府部门的日常运作，有效提供各项公共服务；采取措施，解决存在已久的社会矛盾；为特区政府换班提供协助。

曾钰成强调，最后一项任务最重要也最艰难。他指出，若香港特首林郑月娥能够深刻总结她在政府和担任特首的经验，并“完整地、真实地提交给中央政府”，会对中央怎样选择下一任行政长官有莫大帮助，“这可能是她对维护和发展‘一国两制’的最大贡献。”

以下为曾钰成发表的文章《既要止暴， 也要做好三项任务》原文：

中央官员有这样一个说法：回归二十多年，“一国两制”在香港的实践正在进入“深水区”。可惜中央政府没有进一步指出这“深水区”是什么环境，里面隐藏着什么威胁；而我们也不知道进入这“深水区”时怎样可以提防失足，避免误堕险境。本来还是轻松自信地在岸边嬉戏，突然掉进了深水区，拼命挣扎才幸免于灭顶之灾；喘过气来，已是身在海中深处，不能返回岸边了。

止暴需时难以复原

香港目前面对的由“修例”争议导致的严峻局面，把它叫做一场“政治风暴”，是恰当的，因为它来势急速凶猛、破坏力十分强劲。但它跟自然现象里的一般风暴有两个重要的差别：第一，它不像一般风暴那样，来得急、去得快，而是要留下来，延续一段相当长的时间；即使减弱，也减得很慢。第二，一般风暴过后，天气便回复平静，待风暴中造成的破坏修复了，一切便回到风暴前的正常状况；但是，这场“政治风暴”给香港带来不可逆转的变化，“风暴”过后，香港社会以及香港与国家的关系，再不能回到以往的形态。

上月初中央官员强调，处理香港的局面，“止暴制乱，压倒一切”；只有当暴力扰乱平息，社会秩序恢复，才可以着手处理社会的深层次问题。然而过了一个多月，特区政府硬的和软的都做了——警队加大力度果断执法、严正执法；政府释出善意，宣布撤回修例、扩大监警会、构建沟通平台——暴乱仍是制止不了。很明显，特区政府不应该、不可能等到止暴制乱取得全面成功，社会完全回复平静，才去处理其他问题。在应付暴乱的同时，政府要进行三方面的工作。

维持服务解决矛盾

首先，要继续维持政府部门和公营机构的日常运作，有效提供各项公共服务。激进示威者有针对性的暴力破坏行为，对政府运作造成很大干扰；另一方面，社会上的政治争议，也反映到各政府部门和公营机构内部。可幸的是，在过去这三个月，香港没有瘫痪，各项公共服务大致维持正常，市民生活上遇到的不便减至最小。这充分显示了特区政府和公营机构的专业精神和工作效率。这是香港的固有优势，千万不能丢弃。

第二，要采取果断、大胆的措施，解决存在已久的社会矛盾。行政长官承认，政治危机的背后有深层次的社会问题，必须处理。她要构建对话平台，与民共议，找出问题所在和探讨解决方法；她又承诺会邀请社会领袖、专家和学者，就社会的深层次问题进行独立研究和检讨，向政府提出建议。不过，有些问题，例如基层家庭居住条件恶劣、公立医院医护人手短缺、安老服务不足等，问题众所周知，解决办法也已经争论多时，毋须再等研究检讨，欠的只是政府的决心和魄力。当局应当在这非常时期，果断推出非常措施，打破旧框框，冲破旧障碍，解决老问题。

总结经验协助换班

最后，特区政府，首先是行政长官林郑月娥，要做的最重要也是最艰难的任务，就是要为特区政府换班提供协助。行政长官和她领导的管治班子的表现，关系到“一国两制、港人治港、高度自治”能否成功。如果说香港的命运系于行政长官怎样产生和管治班子怎样组成，一点没有夸张。《基本法》规定，行政长官是由选举委员会选举产生后由中央政府任命的，但从回归以来四任行政长官的产生过程，人们都看到，在实际操作上，人选是首先由中央政府自行物色和决定的。事实亦说明，过去三次行政长官的交接，效果都不理想，而这又给每一届管治班子的组成增加了困难。这不是说特区政府的主要官员都不称职；但班子组成的过程和方法，难以保证行政长官找到最合适的人才组成她的政治团队，既有管治能力，又有和她一致的政治理念。

林郑月娥对这些问题应是深有体会，十分了解。她在政府服务三十多年，从公务员到出任局长、司长，以至行政长官，她完全懂得怎样发挥特区政府体制的长处，同时看到政府的“短板”，看到管治遇到的困难。她知道自己怎样获得中央政府的信任，当上行政长官；也体会到在履行她的重要职务时所受到的限制，特别在处理当前的政治危机的时候。她知道自己具备了什么条件，可以胜任行政长官的工作；而到了今天，她又认识到自己缺少了什么素质，令她没法避免这场政治灾难。

如果林郑深刻总结她在政府里的经验，特别是参选和就任行政长官的经验，完整地真实地提交给中央政府，包括指出其中涉及中央和特区关系的问题和可改善的地方，这对中央政府怎样选择下一任行政长官，以及引领下一届特区政府在“深水区”中进发，将有莫大帮助。这可能是她对维护和发展“一国两制”的最大贡献。