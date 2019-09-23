托克等公司向中国炼油商清源集团提供10亿美元贷款

全球大宗商品交易巨头瑞士公司托克（Trafigura）和一些银行联合向中国独立炼油商山东清源集团提供10亿美元（13.76亿新币）贷款。

据路透社23日的报道，托克等公司提供贷款是以清源未来的石油销售作为抵押，该交易反映出中国对贸易商开放市场。

银行界消息人士称，9.55亿美元贷款将在三年内偿还。贷款由银行提供担保，托克提供3,000万美元。中国海洋石油有限公司根据协议将收购该公司生产的基础油。

牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies)的中国能源项目主管Michal Meidan说，“随着市场的不断开放，托克利用这笔贷款加强与清源集团之间的联系，进一步涉足中国的批发和零售市场。”

中国海洋石油集团有限公司和清源集团没有回应置评请求。

总部位于山东省的清源集团运营着一家原油日加工量10.4万桶每日的炼油厂，也是中国最大的独立运营润滑剂生产商之一。很多非国有的茶壶炼油厂都位于山东省。非国有炼油商的原油进口量约占中国总进口量的五分之一。

由于经济放缓，中资银行已经减少了放贷，为贸易商的介入提供了机会，就像他们在2008年至2009年金融危机期间银行监管加强、风险偏好下降时的做法一样。