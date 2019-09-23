汤志平升任上海副市长

曾在外滩拥挤踩踏事件后接任黄浦区长的汤志平，今天（9月23日）升任中国上海市副市长。

据东方网报道，上海市十五届人大常委会第14次会议23日举行，审议并表决通过有关人事任命事项，决定任命汤志平为上海市副市长。

财新网对汤志平的职业生涯进行了回顾。汤志平的仕途从未离开家乡上海，现年53岁（1965年11月生），历任徐汇区副区长、市发改委副主任、市城乡建设和交通委员会主任。

自2015年以来，汤志平年年履新，2015年任黄浦区长，2016年任黄浦区委书记，2017年任市政府副秘书长、市发改委主任，2018年任市政府秘书长，至今升任副市长。

值得注意的是，汤志平是接班因违纪被撤职的彭崧出任黄浦区长的。彭崧因公款吃喝违反中央八项规定精神，并对外滩拥挤踩踏事件负有相应责任，一并处理，于2015年1月被撤销党内职务、行政撤职。2018年5月，上海市政府决定，任命彭崧为上海推进科技创新中心建设办公室执行副主任、市张江高新技术产业开发区管委会常务副主任。

至此，上海市政府领导层恢复“一正八副”，人数与换届之初相同，包括市长应勇，常务副市长陈寅，副市长吴清、许昆林、彭沉雷、陈群、龚道安、宗明、汤志平。

这也是2019年以来上海市政府领导层第三次调整。