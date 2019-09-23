张勇：阿里要在未来五年实现逾10万亿人民币消费规模

中国电商巨头阿里巴巴9月23日召开2019年度投资者大会，这是马云卸任集团董事长后的首个投资者大会。阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇宣布了未来为期五年的阶段性目标。

据《新京报》报道，张勇称，阿里巴巴未来五年的目标是通过平台的继续成长，实现超过10万亿人民币以上的消费规模。张勇认为只有达到这个目标，阿里巴巴才能走向未来长期目标，即到2036年服务全球20亿消费者，创造一亿就业机会，帮助1000万家中小企业盈利。

为此，阿里巴巴将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略，同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”的建设，帮助企业在营销、渠道管理、生产制造、商品设计、品牌建设、客户服务、资金需求、物流服务、组织运营、IT基础设施等方面实现全面数字化。

阿里巴巴方面认为，其商业操作系统所展示的模型已经在市场上得到了充分的验证。在截至6月的过去一个季度中，阿里巴巴的收入增长了42%，收益也比去年增长了56％，超出市场预期。

机构分析师预期阿里巴巴仍将在2021财年继续保持强劲增长。

加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）认为，鉴于目前阿里股价仅为2020年预期收益的17倍。

奥本海默基金（Oppenheimer Funds）将阿里巴巴视为在中国市场的首选投资对象，因为消费趋势驱动的增长，使得阿里巴巴在复杂环境下体现抗周期能力，而且下沉市场的增速和货币化均高于预期。