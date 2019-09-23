香港美国商会主席：港国际金融中心地位不会轻易动摇

香港美国商会主席葛理福（Robert Grieves）对香港仍然有信心，认为香港的国际金融中心的地位绝不会轻易动摇。

据中新社23日的报道，葛理福接受该媒体采访时称，“试想一下没有香港的世界，亚洲和全球的商业活动将如何运作？不容置疑，香港在全球仍然具有竞争力，国际金融中心的地位绝不会轻易动摇。”

葛理福强调，香港美国商会对香港当前的社会情况非常担心。商会相信言论与集会的自由，并支持合法的示威活动，对发生在香港的暴力事件予以谴责，希望违法暴力事件能够尽快停止，商会及成员对此保持高度关注。

他认为，香港作为中国与亚洲、北美洲和欧洲之间从事商业贸易活动的重要桥梁，暴力示威虽然导致香港社会及经济出现衰退现象，但前景仍然乐观。

葛理福说道，“香港在全球具有强劲的竞争力，为何要对此产生质疑？从商会的角度来看，现在没有任何商会会员有离开香港发展的意愿。”葛理福指出，香港美国商会作为国际性商会，大多数会员仍打算在香港继续发展，也许未来会有经济下滑趋势，但商会愿与特区政府交流合作，稳固香港营商环境。

葛理福强调，香港作为全球第三大股票市场，国际贸易和信息中心根基深扎于此，是至关重要的贸易金融中心。而香港特有的健全法律制度、资讯自由流通和发达交通网络等，都是商业发展所依赖的重要因素。香港是商业的天堂，地位不容动摇。

对于国际评级机构惠誉下调香港信用评级，另一家评级机构穆迪亦将香港信用评级展望从“稳定”降至“负面”，葛理福认为，过往评级机构也曾下调香港的评级，但香港总能蓄势反弹，相信挺过亚洲金融危机的香港能够找到一条出路。

葛理福还被问及跨国公司是否会受到反修例运动影响，将设立在香港的亚太区总部转移至新加坡。葛理福回应称，“根据美国商会的调查显示，近75%在香港经营业务的新加坡公司都无意愿离开香港。”他指出，对比香港而言，新加坡没有发生大规模冲突，在近期可能会有跨国公司选择在新加坡设立总部。

不过他表示，“我仍乐观地认为，示威活动得到解决后，香港将有更好的营商环境。”