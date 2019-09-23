叶选平遗体23日在广州火化

中共已故元老叶剑英的长子、广东省前省长叶选平遗体告别式9月23日在广州举行。

中国官媒新华社23日发布讣告，表示“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，中国经济建设战线的杰出领导人，中国人民政治协商会议第七届、八届、九届全国委员会副主席叶选平同志的遗体，23日在广东广州市殡仪馆火化。”

叶选平因病于2019年9月17日12时50分在广东逝世，享年95岁。

报道透露，叶选平病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、江泽民、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式对叶选平逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

此外，因叶选平葬礼在广州举行，中共委托中央政治局常委、全国政协主席汪洋等人前往广州送别，并慰问其亲属。 汪洋曾任中共广东省委书记，现任全国政协主席。

叶选平于1941年进入延安自然科学院机械系。1945年加入中国共产党。1952年赴苏联机床厂实习。长期在沈阳和北京的大型机床厂工作。改革开放开始后，叶选平被调往老家广东省工作，先后出任副省长兼省科委主任，中共广州市委副书记、市长，1985年升任中共广东省委副书记、省长。1991年重回北京任全国政协副主席，成为党和国家领导人，2003年退休。