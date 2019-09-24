新北市长侯友宜访新泰越 盼台湾“好好做事往前走”

新北市长侯友宜率团考察新加坡、泰国、越南亚细安三国，在参访新加坡、泰国后，昨天（23日）有感而发，表示东南亚发展快速，许多软硬件建设具国际顶尖水准，值得学习效法，期许台湾“少点政治对立、多点踏实做事”，全体人民团结努力向前走。

据《自由时报》报道，侯友宜昨天在前往越南前，向媒体回顾近日走访新加坡、泰国的经验。他表示，过去从事警政工作常到东南亚各国，与当地警察联手查缉跨国犯罪集团；此次考察市政与官方的科技、经贸及文创组织交流，见识到更宽广层面。

侯友宜在访问新加坡时参观新加坡电玩配件企业雷蛇（Razer）公司总部，也参观被誉为“垂直甘榜（村落）”的综合社区项目海军部村庄（Kampung Admiralty），了解高龄社区的营运模式及建筑设计。

侯友宜表示，自己在停留新加坡期间与各界人士会晤，交换城市治理经验，称赞新加坡有很好的大学，将教育能量投注于新兴产业，例如研发自动驾驶车辆已有卓越成果，其创新力与执行力值得台湾学习。

侯友宜在个人Facebook页面透露，新北市也有部分规划会参照海军波村庄的方式进行规划，尤其是将在2025年启用的“银新未来城”。侯友宜强调，新加坡的植物美化及社区开放空间非常值得自己和新北市政府学习。

新加坡国家发展部长黄循财23日也在个人Instagram发布与侯友谊聚餐的照片，表示两人就房屋与市区规划等新加坡和新北市两地共同课题上进行良好的讨论。

新加坡国家发展部长黄循财（右）与侯友谊会面聚餐，讨论两地的房屋与市区规划等课题。（Instagram截图）

侯友宜也表示泰国光是一处创意设计中心就展出超过8000种来自世界各地的材料样本，产品延伸到建筑、工艺及时装等领域，并有专业人士协助设计及3D打样；泰国政府与民间通力合作，造就曼谷与清迈成为亚洲的文创产业大城。

在泰国参观安美德集团开发的春武里工业园时，侯友宜表示希望新北市规划中的工业园区汲取安美德集团经验，打造完善且永续经营的产业聚落。