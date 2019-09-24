前台东县长黄健庭承认是郭台铭参选副手 评郭会是好总统 但不是好候选人

原本蓄势待发准备参选2020总统的鸿海集团创办人郭台铭于9月16日深夜11点发布退选声明，令众人大跌眼镜。一开始各界猜测，郭台铭退选是因为找不到副手人选。但17日晚上，郭台铭幕僚证实副手早在两星期前确定，直指人选是前台东县长黄健庭。

黄健庭日前接受台湾《远见杂志》专访时首度亲口确认自己担任郭台铭副手，透露文胆甚至已备好二人的参选宣言。

据报道，黄健庭表示自己的妻子与郭台铭幕僚，永龄慈善教育基金会执行长刘宥彤相识，因此才通过这层关系认识郭台铭，在今年5月安排郭台铭访问台东。

郭台铭访问台东后，邀请黄健庭加入自己阵营帮忙。而卸下县长职位，准备过退休生活的黄健庭被郭台铭愿意卸下跨国企业家身分，为台湾奉献的精神说服，认为或许“他能跳脱传统的蓝绿政治人物，为台湾找一条出路”，因此答应帮忙。

在经过几个月近身观察后黄健庭觉得郭台铭“可以是很好的总统，却是个非常不称职的候选人，尤其是在台湾当今这样不理性的选举文化和政治环境下。”

黄健庭发现，郭台铭心直口快，是“政治素人”，虽然自己多次提醒郭台铭说话要留心，但也似乎无济于事。黄健庭表示，“他（郭台铭）真的是很不政治，觉得政治就是要来服务经济的，他觉得台湾唯有把经济搞好才能成功。”

当郭台铭在国民党党内初选中输给韩国瑜后，黄健庭原以为自己的任务已经结束，但不料过后郭台铭在8月26日正式邀请他担任副手。面对郭的邀请，黄健庭表示自己数夜无法入睡，最后认为郭台铭考虑到二人能够互补，郭是政治素人，黄有政治的历练又当过首长，另外从地域性、省籍和年龄都能互补，而黄曾待过企业，也能与郭语言相通。黄健庭最后在8月31日答应郭台铭邀请，成为他的副手。黄健庭表示，郭台铭得知消息后，“非常开心，只是我要求得保密。”

黄健庭表示，起初郭台铭在参选计划中的内部共识是“不主动退党”。他透露，当初郭阵营想的是，将发动连署，达到100万人就参选，没有，就不参选，“这代表至少已有100万人具名希望郭台铭选，这就是正当性，不是党提名，而是人民征召提名”。

但随着到中选会登记参选的最终截止日（9月17日）逼近，黑郭势力愈演愈烈，也让郭董情绪波动愈来愈大，对于参选与否陷入天人交战。

郭台铭9月10日召集所有幕僚，要求所有人表态认为自己是否应该继续选下去。隔日，郭台铭邀请马英九来自己家聚会。黄健庭透露，那天只有自己、郭台铭、马英九三人，郭台铭主要向马请益，问他：“你当总统当了八年，很多理想都推动不了，到底是为什么？我选总统，是真的想做事、想做改变，你告诉我政策没办法落实的原因是什么？”

但马英九却一直力劝郭台铭退选，呼吁郭要团结，并指出：“分裂的国民党一定输，到最后败选的责任全部你要扛，而且你也没有把握可以选得赢啊……”即使如此，黄健庭表示，郭台铭当天仍未做成选或不选的决定。

黄健庭表示，9月12日，包含连战、马英九、吴敦义等31位国民党大老连署劝郭退选，让郭台铭非常生气。因为这31人中，有几个前一刻还担心韩国瑜胜算不大，要他参选到底，买双保险。怎知，一面谆谆劝进，却又公开义正辞严劝退，叫郭台铭情何以堪？他气的当天就宣布退出国民党。

“你知道郭那个性……一气之下就认为不跟你（国民党）玩了，不要在那边纠缠不清了啦……”

黄健庭观察，让郭台铭下定决心退选的关键有三。“在中秋节连假，孝顺的郭台铭陪妈妈在家里打麻将，郭妈妈前阵子住院住了两个月，但他觉得自己应该更多的时间陪妈妈、陪家人、抱孩子……”

“第二，郭台铭觉得香港抗争已无可收拾，事情持续或更恶化，他无法掌控，却可预见将保送小英。第三，他发现台湾的选举文化无法好好讨论政策，政策无人关注，每天都要应付无聊的口水抹黑，也让他灰心失望。”

黄健庭娓娓道尽：“事后看来，我觉得郭台铭很勇敢，你看他弓已经拉这么满了，能收回来，其实要有勇气、智慧！”

据黄健庭观察，郭台铭忽然退选，对原先的合作伙伴柯文哲很抱歉，认为没有留足够的时间让对方应变。黄健庭透露，9月15日晚上，郭台铭已经决定退选。16日上午11点，他第一个对柯文哲讲，下午再约黄健庭，晚上和郝龙斌及赵少康见面。

郭台铭原定9月17日才对外宣布退选，但因消息已走漏，只好16日晚上11点网络发布正式宣布退选。

那么当时黄建庭拟好的竞选宣言内容时怎么写的？原文如下：

23年前，我做了一个非常冒险的决定，放弃了在金融界舒适安稳的工作回乡参选，从国大代表、三届立法委员，再到二任县长，我把最菁华的岁月都奉献给我的家乡。感谢主，我真的翻转了台东，她不再是又老又穷的城市，而是全台失业率最低，国际能见度非常高的幸福城市。我庆幸当年没有选择小确幸，能够成就台东的改变，使我心满意足。 原以为可以从此过着惬意的日子，当郭台铭先生邀请我出任他的副手时，我非常意外，思考多日，祷告再祷告，最后，我决定和他一起踏上四个月冒险之旅，而这次是为了更大的使命，为了中华民国的未来、为了2300万台湾人的幸福赴汤蹈火。 其实我和郭董今年5月15日他来台东时才相识，虽然时间很短，却极为投缘，可能因为我有企业的背景、海外工作经验，频道相通。数次和他一起用餐，你难以想像首富家吃的清淡又简单，而晚上他总是先陪妈妈吃饭再和我们开会，四代同堂的画面使我羡慕不已。这些日子我看见巨人温柔的一面，在他的心中家庭价值无比重要。 郭董选择我作为副手，当然是看重我有国会历练和地方治理经验可与他互补。此外我们对台湾需迫切改变因应的政策理念相同，在初选阶段都整理成国政报告。打从心里知道他会是一个格局不同的领袖，一位可以创造经济、确保和平的总统，是我支持郭董最大的理由。今天的国会生态，少数民意可以绑架政府，公投结果不用执行；从中央到地方放任财政恶化，人人比赛做散财童子，没有人告诉台湾的年轻人，他们40歳时还有没有劳保可以领？有没有健保可以用？为什么上千亿军购的预算一定要过？2050年的台湾会是什么景况？什么才是我们的优先顺序？谁可以打破旧势力、创造新时代？郭台铭可以。 我相信无私、无政治包袱的郭台铭可以改变公务文化，以企业家的远见擘画经济蓝图、以老练的国际折冲能力，使台湾在各样经贸、内政、外交危机中化险危夷、转败为胜。我很佩服这位跨国企业家，宁可放下首富的日子，来应征全国最辛苦的公仆，我觉得台湾人应该有选择他作为总统的选项，我愿意成就这件事。 他是政治素人，而我是县府同仁口中“最不政治的政治人物”，算是另类的速配。从政23年来，我不竞争国民党中常委、不上政论节目、不花心力经营网路声量，只专心让台东变得更好。我的服务、施政和用人向来不分蓝绿，我什至邀请曾经二度和我竞选立委的对手许瑞贵担任我的政务官──建设处长和农业处长。 家和万事兴，黄健庭执政的9年，台东人敢做梦、公务员敢做事、地方上一片和谐，而这也是我和郭董共同的信念。中道的力量是台湾的盼望，国家利益应在政党之上，更在个人之上，政党存在的价值，应该是为国举才、为民兴利；政治人物最重要的工作是谋求国家社会人民的福址，不是吗？ 尽管脱离国民党和郭董搭档参选会受到责难，但我仍选择加入郭阵营，在郭董身边说真话、做义工，企盼凝聚超越蓝绿的力量改变台湾。 健庭非常感恩中国国民党过去六次提名我，而我不只以努力胜选来回报，更以好成绩-入选商周好立委榜、远见五度五星县长等荣誉来增添党的光彩。最后，真心祈求上帝赐我们勇气和智慧改变台湾，祝福中华民国世世代代平安丰盛。