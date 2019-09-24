台湾首款高级教练机出厂 蔡英文揭幕

台湾首架自建的新款高级教练机今日（24日）正式出厂，台湾总统蔡英文出席仪式，致辞时表示虽然一路走来遇到很多困难、抹黑和打击，但事实证明自造教练机是正确的，努力也都是值得的。

据《联合报》报道，台湾首架自制的新式高级教练机（Advanced Jet Trainer）24日上午在台中汉翔公司正式出厂，并定名为“勇鹰”，以红白蓝的飞机涂装首度对外曝光。

蔡英文亲自主持仪式，并登上新机视察。台湾空军司令熊厚基上将也将勇鹰的铭牌交给蔡英文，由蔡英文挂牌。

此外，早前台媒报道称“勇鹰”音同“拥英”，引人联想空军拥护蔡英文竞选连任。台湾国防部长严德发昨天强调“老鹰是勇猛凶狠鸟类，可彰显飞行战技，过程公开透明、完全无关政治”外，上午的出厂典礼，也以影片揭露新式空军高级教练机命名过程。

另据《自由时报》报道，严德发昨（23日）在台湾立法院外交及国防委员会审查新购F-16V战机特别条例草案时透露，目前仍有争取向美国购买F-35战斗机的需求。

台湾立法院昨天初审通过“新式战机采购特别条例”，军方预计在2026年以前，可向美国筹获66架F-16V block70战机。而台湾空军参谋长刘任远也说，针对下一代战机，军方现有外购、自主研发两种方式，后者已请中科院启动。

另据媒体报道，美国前国家安全顾问博尔顿本月早前被美国总统特朗普解雇前，曾解密一份1982年8月17日的总统备忘录，其中明载了当时里根总统和美国国务卿舒兹（George P. Shultz）之间的秘密决议。决议揭露，中美三个公报签订后，美方在秘密备忘录中写明“美国对台湾提供的武器，无论数量还是质量，都将取决于中国对台所构成的威胁，且必须确保台湾的防御能力保持相对于中国的水准。

美国最近宣布近年来最大规模的对台军售案，包括66架F-16V型战机和108辆M1A2T主战坦克，总价超过100亿美元。该军购案受到北京强烈抗议，质疑美国是否违反了美中《817公报》、《上海公报》和《建交公报》等三个公报的共识，也就是“对台军售的武器在性能和数量上将不超过美中建交后近几年供应的水准；及逐步减少对台武器出售”两个共识。