花旗调查：过半港人认为楼价会下跌

香港花旗银行一项调查发现，56%受访者相信香港楼价会在未来12个月下跌，比例远远高于第二季的28%及第一季的24%，仅略低于去年第四季的57%。

据《明报》报道，然而随着楼价预期下跌，对置业感兴趣的人反而减少。在2019年第三季，有20%的受访者表示现时对置业非常感兴趣或颇感兴趣，而第一、二季分别为26%和25%。事实上，去年第四季楼价下跌时，对置业非常感兴趣或颇感兴趣的百分比，只有18%。

而第三季，在年龄组别21至29岁的受访者当中，有24%表示现时对置业非常感兴趣或颇感兴趣，年龄组别30至44岁的受访者中兴趣置业的比例为28%，相对2019年第三季整体比例高，反映44岁以下的受访者置业意欲高。

认为现在是好或者极好的置业时机的受访者，更只占3%，该比率在过去5季一直维持只有2%至4%。而认为现时属差或者极差的置业时机的受访者，由第二季的71%稍降至第三季的68%，仍占比例中的大多数。

是项调查为花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，以随机抽样电话访问形式，在2019年8月访问超过500名香港市民。

花旗银行零售银行业务主管李贵庄表示，调查结果发现，不少市民预期楼价持续回落，但整体置业意欲未有因对楼市看法而大幅转变，当中44岁以下的受访者仍对置业保持较高兴趣。她建议有意置业的市民应全面评估个人的财务状况及负担，以自身的财政能力作预算，并选择一个符合自己需要的按揭计划。