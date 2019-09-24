韩国瑜阵营：副手人选已初步征询朱立伦 张善政

距离台湾总统大选投票日剩不到四个月，选情仍待冲刺的国民党总统参选人韩国瑜副手人选受关注。韩国瑜幕僚表示，目前韩仍就四个区块领域人选，以五大条件筛选，预计要逼近11月18日正式登记前，确定人选才会出炉。

亲蓝媒体《联合报》引述韩国瑜幕僚，表示韩国瑜对各界推荐人才都充分征询，但最后副手人选谁属，公布时间须考虑对手副手人选，以及整体选情变化，像是亲民党与时代力量两张总统提名门票谁属，都要观察，最后宣布时间也要有一定提振选战士气效果。

韩国瑜幕僚表示，韩未来副手人选须具备对公共事务热情、与韩专业互补、具国际观、操守清廉，以及施政大方向要与韩一致等五大条件。韩幕僚说，毕竟总统选举是一对一选战，韩除要固守庶民群众支持外，像是其他如知识蓝等族群选票也要能有所斩获。

韩国瑜幕僚说，韩副手人选须对台湾未来发展愿景、当前问题认知等国政大方向与韩一致，这样未来韩政府国政推动才能有稳健步调；专业互补上，要能帮韩争取知识与经济选民支持；具一定外语能力与涉外经验，可协助韩拓展经贸；至于操守与热情，则是基本条件。

韩国瑜幕僚指出，这些日子以来各方推荐的人才很多，名单跨越政界、学界、企业界与医界等4大区块领域，目前韩口袋副手名单就有多达近20人，其中不乏社会知名人士，但也有些名单是沉潜多时人才，都是一时之选。

韩国瑜幕僚表示，对各界推荐的优秀人才，韩一直在陆续亲自征询中，了解当事人意愿，也必须知道双方理念是否能契合；有些人确实表达了意愿，但也都强调，如果有更加分的人选，“成功不必在我”，大家共同的目标是下架民进党政府。

韩国瑜幕僚也证实，包含鸿海创办人郭台铭、新北市前市长朱立伦与国政顾问团总召集人张善政，都在韩副手口袋名单之中，其中除郭仍无法触及，朱、张两人都已初步征询完毕，两人目前确定都会在竞选、辅选团队中，当然也可能是未来副手人选。

韩阵营传出，若韩朱配未成，朱立伦将获邀接任竞选总部主任委员。韩国瑜幕僚说，竞选总部确实将设主委一职，但人选还没有确定，可能人选间也多有谦让，不在乎挂名。韩幕僚表示，朱已用实际行动在为韩辅选，这对韩的帮助比挂不挂名还重要。