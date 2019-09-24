习近平主持中央政治局会议：加强新时代爱国主义教育

中共中央政治局9月24日召开会议，审议《新时代爱国主义教育实施纲要》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

据新华社报道，会议指出爱国主义是中华民族精神的核心，强调随着中国特色社会主义进入新时代，必须大力弘扬爱国主义精神，把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。同时会议还研究了其他事项。

会议指出，在庆祝新中国成立70周年之际，制定印发《新时代爱国主义教育实施纲要》，对于引导全体人民弘扬伟大的爱国主义精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗，具有非常重要的现实意义和深远的历史意义。

会议强调，加强新时代爱国主义教育，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使爱国主义成为全体中国人民的坚定信念、精神力量和自觉行动。此外，会议也强调在青少年中展开爱国主义教育，要让“爱国主义精神牢牢扎根”，坚持全员全过程全方位育人。

“四个意识”指的是政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；“四个自信”是道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；“两个维护”是维护习近平党中央的核心、全党的核心地位，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导。

会议上也指出，党校（行政学院）工作是党和国家事业的重要组成部分。做好新时代党校（行政学院）工作，关键在于坚持党校姓党、从严治校、质量立校。党校要以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

会议要求，中国各级党委（党组）要充分认识做好党校（行政学院）工作的重要性，落实好办学治校的主体责任，加强对实施《条例》的组织领导。各级党校（行政学院）要认真贯彻落实《条例》，牢牢把握党校姓党的办学原则，加强教学科研和管理服务等各项工作，不断提高办学质量和水平。