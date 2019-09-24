世界杯中国女排3-0肯尼亚 取得八连胜

2019年女排世界杯第8轮角逐在日本展开。对阵尚无胜绩的肯尼亚，阵容大幅轮换的中国女排仍未遇到太强抵抗，直落三局横扫对手赢得8连胜，三局比分为25-12、25-12和25-14，落败的肯尼亚连续8场遭零封垫底。

据新浪体育报道，此役中国女排阵容轮换过半，首发派出主攻李盈莹、张常宁，副攻王媛媛、杨涵玉，接应龚翔宇，二传姚迪和自由人林莉。肯尼亚的先发阵容为主攻莫伊姆、卡萨娅，副攻卡伊、穆库维拉尼，接应基普洛诺，二传万贾和自由人昆杜。

首局0-2落后的肯尼亚通过基普洛诺的反击扳成3平。龚翔宇发扣3次建功、穆库维拉尼快攻出界、张常宁反击打中，中国连拿5分8-3领先进入第一次技术暂停。暂停后王媛媛连抓拦网和探头、张常宁强攻凌厉，中国再获3分将比分拉开到11-3。杨涵玉攻拦均有斩获、龚翔宇右翼突破打中，中国在第二次技术暂停16-6占先。莫伊姆跳发造成李盈莹两飞一传，肯尼亚追至10-17。随后的较量中国进一步扩大优势，肯尼亚接连变阵收效一般，局末更是自失频出，中国女排25-12大胜先下一城。

第二局肯尼亚连换3将，派上二传瓦里姆、主攻穆拉姆比和副攻马库托。4平后龚翔宇和李盈莹接连突破成功、杨涵玉拦网建功，中国连拿4分8-4超出。张常宁后攻赢得5分优势，穆库维拉尼前飞过轮、莫伊姆吊4号位空当得手，肯尼亚追至7-10。中国改善拦防后重新掌控了比赛节奏，龚翔宇吊球防不胜防、王媛媛探头命中，在第二次技术暂停16-8占先。肯尼亚在杨涵玉和龚翔宇的发球轮连卡轮10-21落后。杨涵玉拦网24-11夺下局点，肯尼亚短平快过轮后发球下网，中国25-12再下一城。

第三局2平后杨涵玉发球压底线、龚翔宇和张常宁连抓反击，中国7-2超出。肯尼亚艰难过轮后又因触网送分，中国8-3领先进入第一次技术暂停。基普洛诺跳发追至5-8，王媛媛两度快攻得手、对手自失不减，中国11-5占先。张常宁后攻赢得6分优势，李盈莹发球将比分拉开到15-8，中国用刘晏含换下龚翔宇。张常宁后攻势不可挡，中国在第二次就书暂停16-9领先。后半局肯尼亚机会不多，串联屡有闪失13-23落后。刘晏含后攻连续被防起后，中国凭拦网锁定胜局25-14获胜，3-0击败肯尼亚。

中国的接应龚翔宇斩获13分，主攻李盈莹拿下11分，副攻杨涵玉和主攻张常宁双双贡献8分，副攻王媛媛得到6分。肯尼亚无一攻手得分上双，接应基普洛诺拿下本方最高的9分，队长莫伊姆收获7分。

女排世界杯第3阶段的比赛将移师大阪进行。北京时间9月27日14点，中国女排将在第9轮较量中迎接荷兰的挑战。