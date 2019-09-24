受中美贸易摩擦影响 对华销售占比较高企业利润下滑近20%

对中国业务占销售额比率较高的企业利润下滑明显。对中国业务比率超过10%的世界企业的2019年4至6月净利润总和同比下降约2成，超过了整体5％的降幅。全球企业正受到进入少子老龄化的中国经济增长放缓的影响。美国和中国的贸易摩擦导致货物贸易停滞，今后利润层面的不明朗状况或将持续。

日经中文网利用QUICK FactSet的数据调查了2万1089家主要全球企业（包括金融）2019年4至6月的净利润。整体的净利润为8875亿美元，同比减少了5％。

报告利用销售额的国别比率（一部份为FactSet推算），统计了对中国销售额比率在10％以上企业（不含中国企业的2049家）的净利润，结果显示利润下降率达到19％。

从中国来看，雷曼危机之后的4万亿元经济刺激举措让地方政府债务成为沉重负担，同时农村的剩余劳动力枯竭，工资正在迅速上升。此外，“人口红利”的效果也在减弱，2018年的新车销售时隔28年出现下滑。

受到影响的是汽车企业。一直在中国推进新车销售的德国戴姆勒4至6月出现13.28亿欧元亏损。马自达在华销售也减少2成，净利润减少75％。

因中美贸易摩擦的影响，在“世界工厂”中国，生产和设备投资放缓，向中国供应生产设备和零部件的企业利润也受到挤压。

尤其是半导体相关企业，还受到投资周期的影响，出现了对华销售占比较高的企业利润大幅下降的倾向。日本东京电子2018财年（截至2019年3月）的中国销售额比率为24％。受中美摩擦影响，存在合作关系的中国半导体厂商的设备投资计划推迟，4至6月的净利润减少43％。在日本物流设备制造商大福的销售额中，中国市场的占比约为4分之1。大福的自动搬运设备业务陷入苦战。该设备主要用于半导体和液晶面板制造工厂的清洁车间。4～6月对中国销售额为188亿日元，减少17％。大福的高管认为，“受半导体相关业务的下滑影响，2019年全年很是严峻”。

此外，日企之外的海外企业也受到影响。中国销售占比被认为达到约40%的韩国SK海力士4至6月出现了约9成的利润下降。以面临美国出口管制的中国华为技术为代表，SK海力士对中国客户的半导体销售额下滑。此外，据称销售额的一半来自中国的半导体企业美国美光科技的利润也大幅下滑。

空运企业的利润也大幅下滑。中美贸易摩擦导致航空货物运输出现减少，受此影响，泰国航空陷入最终亏损。日本近铁国际货运集团(KINTETSU WORLD EXPRESS)在东亚的航空货物运输也出现减少，收益出现恶化。

在中产阶层增加的中国，第三产业占国内生产总值（GDP）的比例突破50%。第三产业继续快速增长，餐饮和娱乐领域的企业扩大了收益。美国咖啡连锁店星巴克在中国现有店铺的销售额增长了6%，利润增长60%。大型影院企业加拿大IMAX扩大了来自中国电影院的收入，利润增长了50%。

受贸易陷入停滞的影响，有观点认为7至9月企业利润将继续不振，前景充满不确定性。对华销售比例较高的企业的利润水平很容易受到中国政府的政策影响。2017年10至12月净利润的增幅也曾大幅下滑，原因是中国在2017年上半年为防范资产泡沫和金融风险，收紧了货币政策，但是由于之后又实施货币宽松政策，企业的收益有所恢复。

美国与中国一边相互分阶段上调关税，一边为达成贸易磋商的协议相互试探。