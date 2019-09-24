日企开始引入中国无人店技术

日本NTT数据（NTT DATA）9月2日宣布，将与中国初创企业在无人店铺系统方面开展合作，使用该系统，顾客挑选商品后直接离开店铺即可自动完成支付。NTT 数据将从领先一步的中国引入使用二维码的识别技术，力争在起步较晚的无人店铺技术领域实现反攻。在日本，引入中国等亚洲最新技术的动作正在扩大。

NTT数据与中国云拿科技合作。2017年成立的云拿科技通过二维码管理进出店和结算。该公司的技术能够通过设置在店内的摄像头和货架上的重量传感器掌握顾客和商品的动态，确定顾客购买了什么商品。该公司在上海和北京等地运营直营店，技术已经被引入到中国国内的30家店铺。

NTT数据将向便利店、药妆店等销售结合本公司的无现金结算系统“CAFIS”和云拿科技的技术的系统。该系统的机制是，顾客在店铺入口扫一下智能手机专用APP的二维码进店，选购商品然后离开店铺，即可自动完成支付。

此次意味着NTT数据进入无人店铺技术领域。该公司IT服务和支付事业本部SDDX事业部长内山尚幸针对与云拿科技合作的理由表示，“基于技术实力和业绩综合作出决定”。虽然起步较晚，但NTT数据力争到2022年度末之前在约1000家店铺引入该公司的系统。

在无人店铺领域，美国亚马逊和中国京东集团等企业处于领先地位。在中国，除了云拿科技外，运营无人便利店“缤果盒子”的中山市宾哥网络科技等企业也相继进入无人店铺领域。

无人店铺的进出店管理系统主要有三种。一种是美国亚马逊等企业将本公司零售店采用的二维码方式用于结算。由于引入成本较低，这种方式在全球被广泛采用。

第二种是面部识别系统，在日本，NEC正在进行技术开发。7-11日本等使用NEC的系统运营试点店铺，采用进店时锁定顾客的机制。

第三种是通过手掌静脉进行生物识别，富士通推进相关技术开发。该公司的系统在中国被广泛采用，无人小型便利店等超过100家店铺将该公司的认证系统用于进出店管理和结算。韩国乐天集团在韩国运营的7-11也引入了该系统。

此外，JR东日本与日本人工智能（AI）初创企业Signpost携手，在试点店铺引进从进店到支付都通过日本的交通电子货币Suica来管理的机制。日立制作所正在开发结合面部识别和手指静脉识别的管理系统。

不过，不少观点认为，在零售店，摆货和接待顾客等离不开人手，从安全防犯角度来说将所有店铺变成无人店也不现实。在中国，无人店也出现了各种问题，由于缺货严重、打扫不彻底等原因，顾客流失严重。也有声音指出，“初期投资和维护费用较高，无法盈利”（中国的零售行业相关人士）。

尽管如此，活用借助移动支付的无人收银、推进店铺省力化的动作正在扩大。中国当地的新兴便利店连锁企业“便利蜂”引入无人收银，员工专门负责补货以及提供关东煮等商品。大部分店铺只有一名员工也能运营。在人手短缺的日本，如果技术开发取得进展，无人店铺也有望走向实用化。

中国的无人店技术的进展与发达国家的发展轨迹不同，存在一下子实现先进技术的“蛙跳”的一面。成为日本科技企业核心的NTT集团每年投入超过2000亿日元的合并研发费用，但仍不得不引进革新速度快的中国技术。

NTT集团引进中国企业技术非常罕见。此次之所以采用了中国企业的技术，是因为能够以低廉价格成套提供包含硬件在内的识别技术，并且已经有了引进实绩。

在其他的日企中也能看到类似的行动。软银集团的软银愿景基金2017年印度最大的结算企业Paytm出资。之后软银与雅虎共同出资的公司PayPay运用Paytm的技术，进入到二维码结算领域。

此外，软银还与出资对象、提供廉价酒店预订服务的印度企业OYO Rooms共同在日本国内开展酒店业务，活用该公司的系统。今后或将有更多日企引进新兴国家的技术。