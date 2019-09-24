中国废钢铁进口量下降至零 为20年来首次

中国上个月废钢铁进口量下降至零，为本世纪以来首次。对于下个十年有望成为重要出口国的中国而言，这是一个里程碑。

根据周一发布的海关数据，作为全球最大钢铁生产国的中国8月份没有从海外购买废钢铁，在国家主席习近平全面限制固体废物进口以保护环境后，多年来不断萎缩的进口终于走到终点。尽管出现了铁矿石价格居高不下以及国内废钢贴市场供应紧张这些通常会刺激进口的因素，今年的购买量仍告下降。

彭博社报道，短期来看，没有废钢铁进口会为铁矿石提供少量支持。铁矿石主要来自澳大利亚和巴西的矿山，与废钢铁一样都是钢厂的原料。2020年之后，随着从报废汽车到拆除建中含有的钢铁重新回到供应链，预计中国国内的废钢铁供应将大幅增加。

废钢铁进口“最终会面临更大的障碍：国内废钢铁供应增长，”咨询公司Kallanish Commodities Ltd.在一份有关全球废料贸易的报告中写道。“我们预计，从长远来看，中国可能会转变为废钢铁的净出口国。”

中国已经是世界上废钢铁使用量最大的国家，不过其从回收金属中提取的钢铁比例仍远远落后于美国和欧洲等地区。根据国际回收局的数据，去年废钢铁约占其钢铁中铁含量的五分之一。

中国政府希望提高废钢铁和电弧炉的作用，以减少传统铁矿石高炉带来的污染，并充分利用现成的国内原材料。但是随着钢铁总产量的下降，最终可能会产生多余的废钢。Kallanish表示，在那种情况下，40%的出口税可能会放松。

“只有在当局认为废料供应足够过剩，开放出口市场不会造成价格冲击风险时，这种情况才会发生，”报告称。