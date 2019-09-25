为庆祝中华人民共和国成立70周年，一场名为“中医药文化走进联合国万国宫”的展览昨天（24日）在联合国日内瓦办事处所在地万国宫开幕，在推动中医药文化进一步走向世界的同时，也展示了70年来中国经济和社会发展取得的巨大成就。

据新华社报道，此次展览融合展示、讲解、演示、体验等多种形式，运用智能中医体质检测报告、智能调配中医芳疗复方等科技手段，展现了传统中医药文化的与时俱进。专家讲座、现场义诊、经络针刺寻穴等互动环节生动活泼、趣味性强。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在开幕致辞中说，健康是人类社会的共同追求，也是联合国的优先议题。中华医学几千年来为人类健康发挥了重要作用，其所承载的中华传统文化对当今世界的和谐发展也具有重要现实意义。本次展览将打开一扇通往中国文化和中国智慧的窗户，带领大家从不同视角探索人类健康的奥秘，为创造人类社会的美好前景而共同努力。

中国国家中医药管理局副局长闫树江表示，近年来中医药国际化传播得到了长足发展，在保障人类健康方面作出了更大的贡献。希望本次活动能够推动传统医学发展，助力全球卫生治理，更好地服务全人类的健康。

展览开幕当天吸引了世界卫生组织、国际社会保障协会等国际组织官员，德国、西班牙、希腊、巴西、巴基斯坦、埃塞俄比亚、莫桑比克等国驻日内瓦使节和高级外交官，当地华侨华人、各界友好人士约500人参加。