世界最长：中国首座跨海峡公铁两用大桥全桥贯通

随着重达473吨的钢桁梁今天（25日）完成精准联结，中国平潭海峡公铁两用大桥鼓屿门航道桥成功合龙，标志着世界最长、中国第一座跨海峡公铁两用大桥贯通。

据中新社报道，平潭海峡公铁两用大桥全长16.34公里，起于福建省长乐市松下镇，经人屿岛、长屿岛、小练岛、大练岛，从苏澳镇上平潭岛。大桥共设有4座航道桥，依次跨越元洪航道、鼓屿门水道、大小练岛水道、北东口水道，其中跨度最大的元洪航道桥，采用主孔跨径532米的钢桁梁斜拉桥，满足5万吨级航道单孔双向通航。

全桥共计228个桥墩，钢结构用量124万吨，混凝土用量294万方，其用钢量和混凝土总方量是迄今为止国内外桥梁之最。大桥下层设计为时速200公里的双线I级铁路，上层设计为时速100公里的双向六车道高速公路。大桥于2013年11月开建，历时近6年。

据中铁大桥局工作人员介绍，这座大桥所处台湾海峡，是世界上著名的三大风暴海域之一，海域环境复杂，风大、浪高、流急、岩硬，全年6级以上大风超过300天、8级以上大风超过120天，建设条件恶劣，有效作业时间短，施工难度极大。

平潭海峡公铁两用大桥航道桥直径4.9米钻孔桩基础是世界上桩径最大的桥梁工程桩，建设者首次应用斜拉桥两节间全焊接钢桁梁结构和80米、88米跨整孔全焊接钢桁组合结构，自主研发国内主钩最高的3600吨浮吊，自主研制了世界上最先进的KTY5000型液压动力头钻机，全封闭抗风液压爬模，海上造桥机等大型装备。同时，首次在复杂海域系统性开展风、浪、流等监测预报。