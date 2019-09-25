台防长谈大陆首艘两栖攻击舰：我们不会让它过来

台湾部长严德发今天（25日）就中国大陆首艘075型两栖攻击舰时说，“我们不会让它过来”。

由中国大陆自主研发的首型两栖攻击舰今天（25日）下水。据新华社报道，该舰具有较强的两栖作战和执行多样化任务能力。下一步，该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验等工作。

另据联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会今天邀请严德发列席进行业务报告。民进党立委蔡适应在质询时询问，过去台湾军方相关军事报告都指出，大陆军方若要登陆台湾，要先在沿海集结船团，过海时间久，台湾军方会有充足准备的时间，但075型两栖攻击舰可大幅缩短时间，台湾军方军事运用是否要重新检讨。

严德发说，075型两栖攻击舰属于登陆作战的载具，可以迅速向海外远距投送作战兵力，共军的登陆能力自然会提升。

蔡适应追问，国防部是否有评估075型两栖攻击舰从集结出海到台湾需要多少时间，严德发说，“我们不会让它过来”。

列席的国防部情次室次长陈国华说，台湾军方注意075型两栖攻击舰相当久的时间，情况都在掌握中，不管是大陆投送兵力朝远洋发展或是对台实质威胁，都在国防部评估中。不过，部队训练与集结，需要相当长的时间，若要渡过台湾海峡，以时速约25节推算，整个运作可能需要一天时间。

