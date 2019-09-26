美两院外委会通过涉港法案 中国外交部：助长激进势力嚣张气焰

美国国会参众两院外交委员会昨天（25日）分别审议通过《香港人权与民主法案》，中国外交部回应时指责两院外委会的做法只会助长香港激进势力和暴力分子的嚣张气焰，进一步把香港搞乱，其结果会损害中美两国的利益。

据彭博社报道，在获得外委会的批准后，法案下来将交由参众两院进行投票表决。

中国外交部发言人耿爽在回应时说，《香港人权与民主法案》罔顾事实、颠倒黑白，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政，中国对此表示强烈愤慨和坚决反对。

据中国外交部官网发布的消息，耿爽也批评美国国会参众两院外委会无视香港激进势力和暴力分子的恶劣行径，无视香港社会各界的民意诉求，无视国际关系基本准则，执意审议通过上述涉港法案，公然为香港激进势力和暴力分子撑腰打气，是对中国内政的粗暴干涉，充分暴露了美国会一些人搞乱香港、牵制中国发展的险恶用心。

他强调，香港保持繁荣稳定符合包括美国在内的各方利益，并称美国在港有8万多居民、1300多家企业和大量投资。

耿爽在最后说，中国强烈敦促美国会一些人认清形势，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免进一步损害中美关系。

中国国务院港澳事务办公室也谴责美国国会及一些政客以人权与民主为幌子通过该法案，目的是为反中乱港势力和少数暴徒打气撑腰，为香港的乱局火上加油，这将严重伤害中美关系，对美国自身也没有任何好处。

港澳办也批评香港反中乱港分子四处乞求外部势力干涉，背叛国家，出卖香港利益，他们叛国祸港的行径，必将遭到广大爱国爱港人士唾弃，被永远钉在历史的耻辱柱上。