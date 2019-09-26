美国制裁违反伊朗制裁令的中国公司

因违反伊朗石油禁令，美国对中国实体及个人实施新制裁。

据路透社和美国之音综合报道，美国财政部宣布，将对五名中国公民和六家实体实施制裁，其中包括中国远洋海运集团的两家子公司：中国大连中远海运油品运输有限公司（COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co.）和大连中远海运油运船员船舶管理有限公司 （COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. ）。

同时受到制裁的还有：中和石油有限公司（China Concord Petroleum Co）、昆仑航运有限公司（Kunlun Shipping Company Ltd）、昆仑控股有限公司（ Kunlun Holding Company Ltd）和飞马88有限公司（Pegasus 88 Limited）。

美国国务卿蓬佩奥当地时间周三（25日）称，美国将对部分中国实体和个人实施新一轮制裁，指其明知故犯，从伊朗运输石油，违反了美国对伊朗的石油禁令。

蓬佩奥在纽约联合国大会间隙举行的一次会议上说，“我们要告诉中国和所有国家：我们将制裁所有违反禁令的行为。”

蓬佩奥称华盛顿方面还在加大努力，让各国了解与伊朗革命卫队相关实体发生业务往来的风险，并将惩罚那些违反制裁继续与他们打交道的人。