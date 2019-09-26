美民间出口商向中国出口58.1万吨大豆

美国农业部当地时间周三（25日）称，美国民间出口商报告，向中国出售了58.1万吨美国大豆。

据路透社报道，两名直接了解这些交易的贸易商透露，上周在华盛顿举行了副部级贸易磋商后，中国进口商购买了约60万吨美国大豆。

这些贸易商称，这些大豆原定于10月至12月从太平洋西北出口码头发货。这几笔采购的规模与本月早些时候报导的对中国的一波出口规模相当。

两名知情人士周二称，中国向几家进口美国大豆的进口商提供了新的豁免，允许他们购买不征收报复性关税的美国大豆。这是在下月中美高层贸易谈判前的友好姿态。其中一位消息人士称，这批豁免分两批提供，总计约500至600万吨。

自2018年7月中国政府为报复美国对中国商品征收关税，将美国大豆的进口关税提高了25%以来，这是中国民间进口商下的最大订单之一。过去一年的其他大豆采购几乎都是由中国国有企业完成的，这些企业无需缴纳高额进口关税。

美国总统特朗普周二在联合国大会上发表讲话，对中国的贸易行为进行了尖锐的抨击，说他不会接受与中国在贸易问题上达成“糟糕的协议”。

中国国务委员兼外交部长王毅周二对美国的批评作出反击，称中国无意“在国际舞台上玩什么权力的游戏”，同时尊重美国的利益，但在贸易谈判中不接受威胁，也不容许包括香港在内的国内事务受到干涉。