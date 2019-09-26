助台固邦交 美参议院外委会通过台北法案

美国联邦参议院外交委员会25日通过“台北法案”（TAIPEI Act），美国参议员加德纳(Cory Gardner)介绍，这项法案向各国传递强烈讯息，若支持中国大陆采取有损台湾的行动，将会面临后果。

据《联合报》报道，美国联邦参议院外委会25日审议包括“台北法案”、“香港人权与民主法案”等多项法案，议员以口头表决方式通过“台北法案”。

法案尚待参、众两院通过后，才会送给美国总统签署。

美国参议院外委会亚太小组主席加德纳随后发布新闻稿指出，这项两党支持的法案旨在加强台湾在世界的地位，并回应中国大陆升高对台施压，以及企图限缩台湾国际空间与外交承认的霸凌手段。

加德纳表示，美国应运用一切手段支持台湾维护在国际舞台上的地位，这项法案要求政府采取整体策略，加强对台支持，并向各国传递强烈的讯息，即支持中方采取有损台湾的行动，将面临后果。

加德纳与跨党派参议员联合提出“台北法案”，表达美国支持台湾维系全球邦交，并授权行政部门可采取降级外交关系或减少外援等措施，防止相关国家做出对台湾不利的行动。

台湾上周与所罗门群岛、基里巴斯断交后，美国多位议员促国会尽快通过“台北法案”。